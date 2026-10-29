Nova sezona 'Dosjea Jarak' stiže i donosi priču o slučaju koji je šokirao Hrvatsku: 'Zašto se taj zločin nije spriječio, a mogao je?'

Strašan zločin zgrozio je Drniš, a potom i cijelu Hrvatsku, kada je Kristijan Aleksić vatrenim oružjem usmrtio mladića koji mu je došao dostaviti pizzu. Andrija Jarak i Dario Todorović vrlo brzo su odlučili tom temom otvoriti novu sezonu 'Dosjea Jarak'. Takav slučaj i zločin, smatra Jarak, strašan je iz svih kutova gledanja.
"Svi su sve znali, nitko ništa nije poduzeo. Kad kažem nitko - mislim na institucije koje su zaprimile prijave, a nisu reagirale. I to je ključna teza koju razrađujemo u emisiji. Zašto se taj zločin nije spriječio, a mogao je. Samo da su ljudi radili ono za sto su plaćeni i odgovorni", jasan je suautor 'Dosjea Jarak'.
Todorović dodaje - epizoda donosi i manje poznate činjenice o Aleksićevom prvom ubojstvu, počinjenom prije mnogo godina. "Donosimo i činjenice i sugovornike koje nitko dosad nije imao, a koji pokazuju svu surovost i hladnokrvnost čovjeka koji je morao biti spriječen", zaključuje Todorović.
Kroz dvije epizode 'Dosje Jarak' donosi priču o Fikretu Hadžiću Hadžiji. "Moram priznati da je Andrija bio prvi koji mi je rekao za Hadžiju i njegovu priču. I ja sam na prvu podcjenjivao to koliku popularnost uživa čovjek koji je .- trostruki ubojica. Pogledao sam Hadžijinu priču i počeo secirati sve što je rekao i što smo dublje ulazili u slučaj i što smo više istraživali i druge krakove priče i druga svjetla na iste događaje, priča nam je postajala sve intrigantnija. Ima toliko zanimljivog materijala da smo odlučili da sve oko Hadžije zaslužuje da to obradimo u dvije epizode", najavljuje priču o Hadžiji Todorović.
Epizoda se snimala i u Zenici, čime je 'Dosje Jarak' postao prva emisija koja je dobila pravo snimanja unutar zidina KPZ Zenica. "Moramo se posebno zahvaliti ravnatelju KPZ Zenica Rusmiru Isaku i šefu osiguranja u zatvoru Elviru Nesimoviću na silnom trudu koji su i oni i zaposlenici uložili kako bismo uopće mogli snimiti sve što smo htjeli. Dobili smo kraljevski tretman u Zenici, snimili i više od onoga čemu smo se nadali i to nam puno znači", jasan je bio Todorović.
Teško je bilo, kažu Todorović i Jarak, snimati epizodu o Edinu Gačiću po čičoj zimi u divljini Bosne i Hercegovine. "U to vrijeme padao je snijeg i vani je bilo -10 stupnjeva. Smrzavala se i oprema i mi, ali veselilo nas je što snimamo u autentičnim uvjetima u kojima se doista i odvijao lov na Gačića. Ali od svega je ipak najteže doći u kuću ljudi koji su izgubili sve i slušati tužnu i tragičnu priču svakoga od njih. Izazov je uvijek kako donijeti relevantne, jake i zanimljive priče - koje se mogu ispričati. Kako pridobiti ključne sugovornike da govore i prikažu ljudsku stranu svega, a da se priča ne pretvori u policijski bilten. To nam je od samog starta bila misao vodilja kad smo Andrija i ja pokretali Dosje Jarak i od toga ne namjeravamo odustati", zaključio je Todorović.
Novu sezonu dokumentarnog true crime serijala 'Dosje Jarak' ne propustite na platformi Voyo od četvrtka, 12. studenog.