Nova sezona 'Dosjea Jarak' stiže i donosi priču o slučaju koji je šokirao Hrvatsku: 'Zašto se taj zločin nije spriječio, a mogao je?'

Nova sezona dokumentarnog true crime serijala 'Dosje Jarak' stiže na platformu Voyo u četvrtak, 12. studenog. Nove epizode donose slučajeve iz Hrvatske, ali i susjedne Bosne i Hercegovine, a sezonu otvaraju recentnim slučajem koji je šokirao Hrvatsku

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Strašan zločin zgrozio je Drniš, a potom i cijelu Hrvatsku, kada je Kristijan Aleksić vatrenim oružjem usmrtio mladića koji mu je došao dostaviti pizzu. Andrija Jarak i Dario Todorović vrlo brzo su odlučili tom temom otvoriti novu sezonu 'Dosjea Jarak'. Takav slučaj i zločin, smatra Jarak, strašan je iz svih kutova gledanja.

icon-expand icon-close icon-close Andrija Jarak FOTO: RTL

"Svi su sve znali, nitko ništa nije poduzeo. Kad kažem nitko - mislim na institucije koje su zaprimile prijave, a nisu reagirale. I to je ključna teza koju razrađujemo u emisiji. Zašto se taj zločin nije spriječio, a mogao je. Samo da su ljudi radili ono za sto su plaćeni i odgovorni", jasan je suautor 'Dosjea Jarak'. Todorović dodaje - epizoda donosi i manje poznate činjenice o Aleksićevom prvom ubojstvu, počinjenom prije mnogo godina. "Donosimo i činjenice i sugovornike koje nitko dosad nije imao, a koji pokazuju svu surovost i hladnokrvnost čovjeka koji je morao biti spriječen", zaključuje Todorović.

icon-expand Andrija Jarak i Dario Todorović FOTO: RTL

Kroz dvije epizode 'Dosje Jarak' donosi priču o Fikretu Hadžiću Hadžiji. "Moram priznati da je Andrija bio prvi koji mi je rekao za Hadžiju i njegovu priču. I ja sam na prvu podcjenjivao to koliku popularnost uživa čovjek koji je .- trostruki ubojica. Pogledao sam Hadžijinu priču i počeo secirati sve što je rekao i što smo dublje ulazili u slučaj i što smo više istraživali i druge krakove priče i druga svjetla na iste događaje, priča nam je postajala sve intrigantnija. Ima toliko zanimljivog materijala da smo odlučili da sve oko Hadžije zaslužuje da to obradimo u dvije epizode", najavljuje priču o Hadžiji Todorović. Epizoda se snimala i u Zenici, čime je 'Dosje Jarak' postao prva emisija koja je dobila pravo snimanja unutar zidina KPZ Zenica. "Moramo se posebno zahvaliti ravnatelju KPZ Zenica Rusmiru Isaku i šefu osiguranja u zatvoru Elviru Nesimoviću na silnom trudu koji su i oni i zaposlenici uložili kako bismo uopće mogli snimiti sve što smo htjeli. Dobili smo kraljevski tretman u Zenici, snimili i više od onoga čemu smo se nadali i to nam puno znači", jasan je bio Todorović.

icon-expand Ekipa 'Dosje Jarak' FOTO: RTL