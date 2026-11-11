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Dosje Jarak

Nova sezona 'Dosjea Jarak' sutra stiže na Voyo: 'Svjedočenje ubojičinog strica je i najteži dio emisije. Živio je u istoj kući s ubojicom'

Prva epizoda nove sezone dokumentarnog true crime serijala 'Dosje Jarak' stiže sutra na platformu Voyo. Prva epizoda naziva 'Zločin u Drnišu' donosi potresnu priču o nezamislivoj tragediji koja se dogodilo ljetos - kada je Kristijan Aleksić oduzeo život nedužnog mladića

RTL.hr
11.11.2026 10:25

Andrija Jarak i Dario Todorović otvaraju novu sezonu 'Dosjea Jarak' pričom o tragediji koja je ljetos pogodila drniški kraj. 'Zločin u Drnišu' donosi strašnu priču o recidivistu Kristijanu Aleksiću, koji je oduzeo život nedužnog mladića dok mu je donosio pizzu.

U epizodi se, otkriva Dario Todorović, podrobnije bave i Aleksićevim prvim ubojstvom, počinjenim prije niza godina. "Donosimo i činjenice i sugovornike koje nitko dosad nije imao, a koji pokazuju svu surovost i hladnokrvnost čovjeka koji je morao biti spriječen", dodao je Todorović. Najpotresniji dio epizode, ističe Aleksić, svjedočenje je ubojičinog strica.

Andrija Jarak
Andrija Jarak FOTO: RTL

"Svjedočenje ubojičinog strica je i najteži dio emisije. Riječ je o višestruko ranjavanom hrvatskom branitelju bez ikakve mrlje. Živio je u istoj kući s ubojicom. On u prizemlju sa suprugom i djecom, a Kristijan na katu. Ispričao nam je sve o njegovom djetinjstvu, traumama, uzrocima i posljedicama. No, najstrašniji detalji koje nam je ispričao su trenuci nakon pucnjave, kojima je osobno svjedočio. Mislim da nitko neće ostati ravnodušan kad to čuje", najavljuje Jarak.

Andrija Jarak
Andrija Jarak FOTO: RTL

Novu sezonu dokumentarnog true crime serijala 'Dosje Jarak' ne propustite na platformi Voyo od četvrtka, 12. studenog.

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