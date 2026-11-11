Nova sezona 'Dosjea Jarak' sutra stiže na Voyo: 'Svjedočenje ubojičinog strica je i najteži dio emisije. Živio je u istoj kući s ubojicom'

Andrija Jarak i Dario Todorović otvaraju novu sezonu 'Dosjea Jarak' pričom o tragediji koja je ljetos pogodila drniški kraj. 'Zločin u Drnišu' donosi strašnu priču o recidivistu Kristijanu Aleksiću, koji je oduzeo život nedužnog mladića dok mu je donosio pizzu.

U epizodi se, otkriva Dario Todorović, podrobnije bave i Aleksićevim prvim ubojstvom, počinjenim prije niza godina. "Donosimo i činjenice i sugovornike koje nitko dosad nije imao, a koji pokazuju svu surovost i hladnokrvnost čovjeka koji je morao biti spriječen", dodao je Todorović. Najpotresniji dio epizode, ističe Aleksić, svjedočenje je ubojičinog strica.