Dvije godine nakon što je dokumentarni serijal 'Dosje Jarak' na platformi Voyo donio nova saznanja o Srđanu Mlađanu, njegov autor Andrija Jarak našao se pred osuđenim trostrukim ubojicom – ovoga puta u sudnici

icon-close

Slučaj Srđana Mlađana ponovno je u središtu pozornosti hrvatske javnosti. Na Županijskom sudu u Varaždinu u utorak, 24. studenoga, nastavljeno je suđenje Mlađanu, a među svjedocima se našao i nagrađivani RTL-ov reporter Andrija Jarak, autor dokumentarnog serijala 'Dosje Jarak'. Povod njegovu dolasku na sud bile su upravo dvije epizode serijala koje su premijerno prikazane na platformi Voyo u jesen 2024. godine. Saznanja iznesena u njima otvorila su nova pitanja o Mlađanovu životu iza zatvorskih rešetaka, ali i o sigurnosti nakon njegova predviđenog izlaska na slobodu 2027. godine.

Susret Andrije Jarka i Srđana Mlađana u sudnici

Jarak je na sudu svjedočio na prijedlog obrane, a pitanja mu je postavljao i sam Mlađan. Zanimale su ga okolnosti nastanka dokumentarnog serijala, vjerodostojnost njegovih sugovornika te razlozi zbog kojih ga je Jarak opisao kao sigurnosni problem. Jarak je ostao pri svojim stavovima, istaknuvši činjenicu da je Mlađan pravomoćno osuđen za tri ubojstva te naglasivši neovisnost novinarskog rada svojeg tima.

icon-close

Mlađanu se sada sudi zbog optužbi za poticanje na nova ubojstva i planiranje otmica, a prijeti mu dodatnih 20 godina zatvora. Sud je odredio i novo psihijatrijsko-psihologijsko vještačenje kojim će se utvrđivati njegova ubrojivost u vrijeme djela obuhvaćenih novom optužnicom.

Što je otkrio 'Dosje Jarak'?

U prve dvije epizode druge sezone, pod nazivom 'Rođeni ubojica', Andrija Jarak i Dario Todorović sa svojim su istraživačkim timom rekonstruirali slučaj koji je obilježio hrvatsku crnu kroniku. Kroz razgovore sa svjedocima, stručnjacima i osobama koje su poznavale Mlađana, autori su istražili njegovu prošlost, okolnosti počinjenih zločina, ali i život tijekom dugogodišnjeg izdržavanja zatvorske kazne. Posebno je odjeknula ispovijest njegova vjenčanog kuma Željka Bijelića, koji je pred kamerama iznio tvrdnje o Mlađanovim planovima za nova kaznena djela. Upravo su ta saznanja postala važan dio priče koja je u međuvremenu dobila i pravosudni nastavak. Dokumentarni serijal donosi i niz pitanja o funkcioniranju sustava, mogućnostima prevencije nasilja i odgovornosti institucija, ne zaboravljajući pritom žrtve i trajne posljedice zločina.

Dokumentarac čija priča nije završila odjavnom špicom

Gostujući u RTL-u Danas nakon svjedočenja, Andrija Jarak osvrnuo se na veliko zanimanje javnosti za slučaj Srđana Mlađana. Istaknuo je da tijekom svoje dugogodišnje novinarske karijere rijetko pamti toliku količinu reakcija, poziva i poruka.

icon-close