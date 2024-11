Ona je 'druga' majka Srđana Mlađana, a ekskluzivno govori za 'Dosje Jarak': 'Promijenio se'

Prateći njegov slučaj na televiziji i novinama, vidjela je da to 17-godišnje dijete. Gledajući ga golog do pasa tijekom privođenja nakon ubojstva policajaca i otmice obitelji na Borongaju, na um joj je došao Križni put i Isus.

"Jako je bio sretan kad mu stavim ruku na rame, da ga se ne bojim. To ga je toliko radovalo. Nevjerojatno. Prvi ste, kaže koji ste se pojavili da se mene ne bojite... I tako on mene do dana, do dana današnjega zove 'druga mama'", ispričala je u razgovoru s Andrijom Jarkom.

"To nije napravio Srđan, to je napravila Sotona kroz Srđana", naglasila je.

Iako je pred Andrijom Jarkom pročitala stravične riječi koje je Srđan Mlađan napisao o svojoj bivšoj supruzi Eliji, Pavica je opet pronašla objašnjenje za njega.

"Nije on više zla osoba", uvjerena je. Dodala je i kako će ga voditi kroz život kada izađe iz zatvora.

U drugoj epizodi nastoje se rasvijetliti svi aspekti ovog kompleksnog slučaja i potaknuti raspravu o prevenciji sličnih zločina u budućnosti. Pogledajte odmah novu epizodu na platformi Voyo.