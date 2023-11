Otkriveni nikad objavljeni detalji najbrutalnijeg zločina u Hrvatskoj: Tko je naručio i platio ubojstvo Ive Pukanića?

U dvorištu Nacionala eksplodirala je bomba.

Užas. To je bilo nešto strašno. Izbijeni su prozori s fasade, PVC prozori pokraj mjesta eksplozije uletjeli su u podrum. Taj prozor je pao na grafičara. Pazite, kad prozor izleti i padne u podrum, kad ti bomba eksplodira ispred radnog mjesta, kad ti se krv širi po podrumu redakcije, kad su ti kolege ranjeni, kad iz prve ruke pratiš što se zbiva, kako se ljudi osobno raspadaju i suočavaju s ultimativnom tragedijom, to je nešto što ne bih poželio ni najgorem neprijatelju", ispričao je Berislav Jelinić, glavni urednik i vlasnik Nacionala.

Očevici kažu kako su čuli jaku eksploziju nešto prije 6:30. Tada su vidjeli kako Pukanić i Franjić dolaze prema automobilu parkiranom u dvorištu Nacionala. Pokušao je tada Pukanić daljinskim otvoriti automobil, otključati ga i potom je odletio u zrak. Još uvijek neki zaposlenici i novinari Nacionala pokušavaju vratiti vrijeme, shvatiti što se događalo. Kažu kako je Pukanić bio vedar i veseo, planirao dan, nije izgledao ni preplašen ni u strahu za svoj život.

Taj dan, 23. listopada 2008., ja sam bio u svom uredu u centru grada, prozori su mi bili otvoreni, vani je bilo toplo. Ja sam čuo eksploziju. Nakon minutu me nazvao Pukijev bliski suradnik Bero Jelinić, čovjek koji danas također vodi Nacional. Rekao mi je da je Puki ubijen... i... to me toliko potreslo... da sam nakon te informacije prvo sjedio i rekao da to nije moguće. Bero mi je rekao da je eksplodirala bomba kod njegova auta... U tom autu sam ga dva tjedna prije ubojstva vozio ja, zvao me Ratkić: 'Dođi, kupio sam novu pilu. Znaš kakva je? Može se sama parkirati.' Stigao je njegov Lexus. Nakon što sam došao k sebi, nakon par minuta, prvo sam nazvao premijera Sanadera i rekao sam mu: 'Predsjedniče, ubijen je Puki.' S druge strane je nastao muk. Rekao je: 'Ovo ću sada završiti pa makar ne bio više nikad premijer'", ispričao je nekadašnji glasnogovornik Vlade Republike Hrvatske Ratko Maček (56).

Pukanićeva obitelj o njemu

Prvi razlog zašto sam pristala na ovaj intervju je što želim da ponovno netko skupi m**a i počne se baviti tom temom jer mislim da je za hrvatsku povijest jako bitno da se to razriješi, jer mislim da bi se time razriješilo puno toga i da bi se napravila čistka koja se trebala već prije napraviti. Moj tata zaslužuje da barem kažem u javnosti svoje mišljenje o tome. Mislim da to zaslužuje, a mislim da se meni neće ništa dogoditi jer niti ja išta znam niti sam ja ikome zanimljiva. Opisala bih ga kao izvanrednog čovjeka, ali dobro, on je bio moj tata pa ne mogu biti skroz objektivna. Bio je jako zabavan i duhovit. Bio je jako brižan. Bio je jako emotivan", ispričala je Sara Pukanić, kći Ive Pukanića.

On je moj mali braco kojeg sam vozila u kolicima. On je bio braco kojeg smo svi obožavali. Bok, dečki. Možda gore sad gledaš kako ti ja tu sjedim pod nogicama. Andrija radi priču o tebi jer su kao svi zaboravili kaj je bilo. Svaki vikend dolazim na grob svoga brata, a kroz tjedan dođem obično kad mi bude teško, pa budem ljuta na njega. Mogao je slikati cure doživotno, bio bi sad šarmantan 60 i nešto godišnji gospodin, još bi uvijek mogao slikati cure, malo bi rekli: 'Malo je perverzan, slika mlade cure, a već je star'. To bi ga baš bilo briga. Bio bi jako bogat i bio bi živ", ispričala je Anka Pukanić, sestra Ive Pukanića.