'Ovo je prava istraga!' Lana Biželj oduševljena novom epizodom 'Dosjea Jarak' koji ruši granice true crimea

Treća sezona 'Dosjea Jarak' upravo je počela na platformi Voyo, a uzbuđenje je veliko među gledateljima. U prvoj epizodi, pod nazivom 'Zver', novinar Andrija Jarak odlazi iza zidina najstrože čuvanog zatvora u Srbiji, gdje razgovara sa zloglasnim plaćenim ubojicom Sretkom Kalinićem, poznatim pod nadimkom 'Zver'.

Epizoda je izazvala snažne reakcije - među prvima ju je pogledala influencerica Lana Biželj, koja je otvoreno govorila o tome koliko ju je nova sezona impresionirala.

"Doslovno VOYO imam samo zbog Andrije Jarka i 'Dosje Jarak'. Svaka sezona bolja od bolje, a s ovom trećom otvorio je skroz jedno novo polje balkanskog kriminala", napisala je Lana na Instagramu.