Dosje Jarak

'Ovo je prava istraga!' Lana Biželj oduševljena novom epizodom 'Dosjea Jarak' koji ruši granice true crimea

Nova sezona hvaljenog RTL-ovog true crime serijala već je izazvala lavinu reakcija - influencerica Lana Biželj ne skriva svoje oduševljenje i naziva ga pravim novinarstvom i istraživanjem

RTL.hr
23.10.2025 15:06

Treća sezona 'Dosjea Jarak' upravo je počela na platformi Voyo, a uzbuđenje je veliko među gledateljima. U prvoj epizodi, pod nazivom 'Zver', novinar Andrija Jarak odlazi iza zidina najstrože čuvanog zatvora u Srbiji, gdje razgovara sa zloglasnim plaćenim ubojicom Sretkom Kalinićem, poznatim pod nadimkom 'Zver'.

Epizoda je izazvala snažne reakcije - među prvima ju je pogledala influencerica Lana Biželj, koja je otvoreno govorila o tome koliko ju je nova sezona impresionirala.

"Doslovno VOYO imam samo zbog Andrije Jarka i 'Dosje Jarak'. Svaka sezona bolja od bolje, a s ovom trećom otvorio je skroz jedno novo polje balkanskog kriminala", napisala je Lana na Instagramu.

Lana Biželj
Lana Biželj FOTO: Instagram

Svoj doživljaj dodatno je podijelila i u razgovoru za Net.hr:

"Još od prve epizode 'Dosje Jarak' bila sam apsolutno opčinjena jer su hrabrost i profesionalnost Jarka kao novinara razlog zašto sam uopće upisala novinarstvo kao struku. Briljantne su mi priče koje istražuje - priča o Ivani Hodak, priča o Pukaniću... Današnja nova sezona stvarno je neka potpuno drugačija razina i, po meni, ovo je apsolutno pravo novinarstvo i istraživanje."

Andrija Jarak, Dosje Jarak
Andrija Jarak, Dosje Jarak FOTO: RTL

Serijal 'Dosje Jarak', koji je u svakoj sezoni rušio rekorde gledanosti, ponovno ulazi u središte najosjetljivijih tema i razgovara s osobama čije su priče godinama skrivene "iza kulisa" najvećih kriminalnih slučajeva regije.

Već sada je jasno da će nova sezona biti najintenzivnija do sada - a reakcije gledatelja, poput Lanine, pokazuju da je interes ogroman.

Novu epizodu 'Dosjea Jarak' pogledajte odmah na platformi Voyo!

Dosje Jarak

Andrija Jarak u RTL Direktu o 'Zveri': 'Mislim da je dobro da ljudi čuju kako razmišlja čovjek koji je ubio 13 ljudi'

Dosje Jarak

Ubojica Zemunskog klana novinarku 'Dosjea Jarak' u zatvoru dočekao s punim stolom: 'Pitao me što će pojesti, što ćeš popiti. Donio je kekse, čokolade, sokove...'

