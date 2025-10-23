'Ovo je prava istraga!' Lana Biželj oduševljena novom sezonom 'Dosjea Jarak' koji ruši granice true crimea

Treća sezona 'Dosjea Jarak' upravo je počela na platformi Voyo, a uzbuđenje je veliko među gledateljima. U prvoj epizodi, pod nazivom 'Zver', novinar Andrija Jarak odlazi iza zidina najstrože čuvanog zatvora u Srbiji, gdje razgovara sa zloglasnim plaćenim ubojicom Sretkom Kalinićem, poznatim pod nadimkom 'Zver'.
Epizoda je izazvala snažne reakcije - među prvima ju je pogledala influencerica Lana Biželj, koja je otvoreno govorila o tome koliko ju je nova sezona impresionirala.
"Doslovno VOYO imam samo zbog Andrije Jarka i 'Dosje Jarak'. Svaka sezona bolja od bolje, a s ovom trećom otvorio je skroz jedno novo polje balkanskog kriminala", napisala je Lana na Instagramu.
Svoj doživljaj dodatno je podijelila i u razgovoru za Net.hr:
"Još od prve epizode 'Dosje Jarak' bila sam apsolutno opčinjena jer su hrabrost i profesionalnost Jarka kao novinara razlog zašto sam uopće upisala novinarstvo kao struku. Briljantne su mi priče koje istražuje - priča o Ivani Hodak, priča o Pukaniću... Današnja nova sezona stvarno je neka potpuno drugačija razina i, po meni, ovo je apsolutno pravo novinarstvo i istraživanje."
Serijal 'Dosje Jarak', koji je u svakoj sezoni rušio rekorde gledanosti, ponovno ulazi u središte najosjetljivijih tema i razgovara s osobama čije su priče godinama skrivene "iza kulisa" najvećih kriminalnih slučajeva regije.
Već sada je jasno da će nova sezona biti najintenzivnija do sada - a reakcije gledatelja, poput Lanine, pokazuju da je interes ogroman.
Novu epizodu 'Dosjea Jarak' pogledajte odmah na platformi Voyo!