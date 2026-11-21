Nova, četvrta sezona dokumentarnog serijala 'Dosje Jarak' donosi potresnu priču o zločinu u Drnišu. Andrija Jarak vratio se s novom istragom slučaja koji povezuje dva ubojstva, dvije žrtve i istog počinitelja. Uoči nove sezone donosimo pet činjenica o slučaju koji je ostavio dubok trag.

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Jedan počinitelj, dva ubojstva i čak 32 godine između njih. Slučaj poznat kao 'Zločin u Drnišu' u središtu je nove, četvrte sezone dokumentarnog serijala 'Dosje Jarak'. Andrija Jarak donosi priču o Kristijanu Aleksiću, Marijani Sučević i Luki Milovcu te okolnostima koje povezuju njihove sudbine. Uoči početka nove sezone izdvajamo pet činjenica o slučaju 'Zločin u Drnišu' koje otkrivaju razmjere ove tragedije.

1. Prvu žrtvu ubio je sa samo 18 godina

Kristijan Aleksić imao je tek 18 godina kada je 1994. godine ubio svoju prvu žrtvu, Marijanu Sučević. Zločin počinjen u njegovoj mladosti postao je početak priče koja će se desetljećima poslije ponovno naći u središtu pozornosti.

icon-expand icon-close icon-close Dosje Jarak FOTO: RTL

2. Između dva ubojstva prošle su čak 32 godine

Ono što ovaj slučaj čini posebno potresnim jest vremenski razmak između dva ubojstva. Prošle su čak 32 godine, a oba zločina povezuje isti počinitelj. Dvije žrtve i dvije tragedije koje su obilježile različita razdoblja otvaraju brojna pitanja o okolnostima koje su prethodile zločinima.

icon-expand Dosje Jarak FOTO: RTL

3. Luka Milovac imao je samo 19 godina

Druga žrtva bio je Luka Milovac, mladić koji je imao tek 19 godina. Radio je kao dostavljač, a samo nekoliko dana dijelilo ga je od maturalne zabave. Umjesto proslave završetka jednog životnog poglavlja i planiranja budućnosti, njegov je život tragično prekinut.

icon-expand Dosje Jarak FOTO: RTL

4. Aleksić je unaprijed planirao ubojstvo dostavljača

Prema informacijama predstavljenima u slučaju, Aleksić je imao unaprijed stvorenu namjeru ubiti dostavljača koji će doći na njegovu adresu. Ta činjenica dodatno naglašava težinu zločina i okolnosti u kojima je mladi Luka izgubio život.

icon-expand Dosje Jarak FOTO: RTL

5. Njegovo ime institucijama je bilo poznato godinama prije tragedije

Posebno uznemirujuća činjenica jest da je sustav znao za Kristijana Aleksića. Njegovo ime institucijama je bilo poznato godinama prije tragedije u Drnišu. Upravo ta okolnost otvara pitanje je li se novi zločin mogao spriječiti i što se događalo u godinama koje su prethodile ubojstvu.

icon-expand Dosje Jarak FOTO: RTL