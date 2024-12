Plaški trovači trovali su ljude i iza sebe ostavljali tragedije! 'Dosje Jarak' u novoj epizodi donosi uznemirujuću priču o ljubavnom paru koji je sijao smrt

Nova epizoda 'Dosjea Jarak' na platformu Voyo stiže 13. siječnja, a izazova u snimanju bilo je niz. "Riječ je o slučaju u kojemu ne postoji televizijska arhiva, žrtve su mahom stariji, siromašni ljudi i kod nekih smo se namučili uopće pronaći jednu fotografiju da vidimo kako su izgledali. Tako je puno teže povezati se sa žrtvama. Međutim, odlučili smo se dodatno potruditi jer ova priča to zaslužuje. Dali smo sve od sebe da priča bude vizualno zanimljiva, da bude dinamično ispričana i da drži pozornost ljudi, kao i da se svako malo doznaju novi, sve bizarniji detalji", otkriva Dario.

Plaški trovači vjerojatno nisu najveći masovni ubojice u povijesti Hrvatske, no problem je u tome što zapravo nitko ne zna koliko je njihovih žrtava. Andrija Jarak ističe da su izvršenja ubojstava među najokrutnijima. "Posebnost ovog zločina je da je prošao poprilično ispod medijskog radara. Zabačeni ruralni kraj u vrijeme covid krize kad su cijelu državu mučili drugi problemi. I ubojstvo i suđenje prošlo je gotovo bez ikakvog odjeka u javnosti. Zbog toga nam je bilo važno rasvijetliti ovaj slučaj i podsjetiti gledatelje da žive u zemlji u kojoj se i takve stvari događaju. Strah je u Plaškom opipljiv i nekoliko godina nakon zločina. Ljudi su i dalje nepovjerljivi i kažu 'samo nam je to nedostajalo u svoj našoj muci koja nas je zadesila'. Od agresije do siromaštva, ništa od toga nije zaobišlo Plaški. Simpatično malo mjesto u kojem svatko svakoga poznaje i gdje ljude žive u dobrim i korektnim odnosima. Svi dijele istu sudbinu.Teška socijalna situacija, prometna izolacija, iseljavanje, ali unatoč svim tim nedaćama, ne gube nadu", ističe Jarak.