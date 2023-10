Poznat datum prikazivanja dokumentarnog serijala Andrije Jarka! 'Dosje Jarak' uskoro kreće i otvara najteže zločine hrvatske povijesti

Prekaljeni Andrija Jarak jedan je od najvećih hrvatskih reportera svih vremena, a o zločinima koje obrađuje, izvještavao je uživo. Olakšavajuća je to okolnost, kaže, ali i odgovornost. "Rad na 'Dosjeu Jarak' bio je sve - najkompleksniji izazov s kojim se možete suočiti u ovom poslu. Ozbiljno novinarstvo, intrigantne teme, misterij stvarnih zločina. Olakšavajuća okolnost je to što sam u tim temama 'doma' i što sam sve do jednog slučaja pratio i izvještavao o njima s mjesta događaja, u realnom vremenu i trenutku. Imati priliku obraditi ih s vremenskim odmakom, vrhunskim sugovornicima, ovako dubinski daje osjećaj velikog zadovoljstva koje će, nadam se, imati i gledatelji kada nas budu pratili. Donosimo sve detalje zamršenih slagalica, a hoćemo li ih razmrsiti, saznat ćete uskoro", najavljuje Andrija Jarak dokumentarni serijal rađen po najvišim produkcijskim standardima.

'Dosje Jarak' donosi gledateljima dokumentaristički pristup zločinima koji su potresli Hrvatsku, a snaga emotivnih ispovijesti sugovornika pogođenih tragedijama ono je na čemu je Jarak iznimno zahvalan. "Zahvaljujem svima koji su pristali biti dio ovog serijala, nama i hrvatskom društvu važnom. Zaista hvala jer znam da nije lako. Hvala na iskrenosti, prije svega". Upravo je to bilo najteže pri radu. "Najteže je dobiti čovjeka da priča o svojoj tragediji koja mu je nepovratno uništila i promijenila život".

Todorović već ima iskustva sa žanrom true crimea pa tako potpisuje dokumentarni film 'Zavadlav', kojeg je radio prije dvije godine. "Bio je to jako zahtjevan i emocionalno iscrpljujući projekt, no označio je novi, moderniji smjer kojim se RTL usudi ići. Ali, 'Dosje Jarak' je ipak nešto drugo. I kompleksniji i moćniji i dinamičniji i u scenarističkom i redateljskom dijelu posla. Teme nisu ništa lakše. I one su, poput krvoprolića u Splitu, teške, bolne i moćne. Ali najviše od svega - i dalje relevantne. Jako sam ponosan na to kako su priče ispričane i kako epizode na kraju izgledaju. Nadam se da će i gledatelji prepoznati da nudimo nešto posve novo na hrvatskom tržištu", priča Todorović.

Dokumentarni serijal true crime žanra specifičan je za rad, a scenaristički je to iznimno izazovan posao. "Više vremena posvećujemo tome da likovima damo vremena da otkrijemo njihovu pozadinu, motive, to kako je zločin utjecao na njih. Scenaristički je to puno izazovniji posao, ali mislim da je gledatelj već od starta puno više "unutra" i da sadržaj prati angažiranije. True crime kao žanr je u svijetu jako tražen i jako mi je drago što je RTL dao priliku ljudima iz svoje kuće da naprave nešto što ni po čemu ne zaostaje pred globalnim igračima. Naprotiv. Tako barem govore prve pristigle kritike, ali naravno - najvažnije nam je ono što će reći gledatelji".

Posebnost 'Dosjea Jarak' Todorović vidi i u činjenici da gledatelje kroz serijal vodi upravo Andrija Jarak, čovjek koji je o svim događajima iz dokumentarca izvještavao uživo - u vrijeme kada su se oni dogodili. "Ovdje imamo čovjeka kojeg svi znaju i koji je autoritet kad je riječ o temama iz crne kronike. Odlučili smo da se u većini intervjua samo osjeti njegova prisutnost i da tek tu i tamo pustimo neko njegovo pitanje koje je ključno, ali da Andrija ostane nenametljiv i da fokus ostane na sugovornicima. S druge strane, na mjestima gdje je potrebno, on kao iskusni reporter koji se zna obraćati ljudima gledatelje uzima za ruku i vodi ih kroz zamršenije detalje slučaja".

Andriju Jarka nijedna situacija ne može iznenaditi niti uzdrmati pa Todorović pamti tek jedan trenutak koji mu je tijekom snimanja ostao urezan. "Pamtim jedan detalj koji me iznenadio. U emotivnom intervjuu s čovjekom koji je izgubio dijete, ono najvrjednije na svijetu, vidio sam da je i Andriji Jarku krenula suza na oko. Reporter koji je uvijek profesionalan i staložen i u najstresnijim i najtežim situacijama, pokazao je kako nije od kamena. U mojim očima to je veliki plus. Jarak ima rijedak talent da gotovo iz prve snimi sve što treba. Ima karizmu pred kamerom i povjerenje kod ljudi. Nadopunjujemo se i kliknuli smo od prvog trenutka".

Odluku da upravo ubojstvima Ive Pukanića i Nike Franjića otvore 'Dosje Jarak' Todorović objašnjava i najavljuje: "Slučaj je to koji je do dan-danas ostao otvoren. Nikad se nitko na televiziji nije prihvatio posla da napravi kompletnu priču o tom ubojstvu. Sad mi je jasno i zašto - slučaj je kompliciran, opsežan, puno je tu imena, puno potencijalnih krakova, puno opasnosti u zraku. Nije lako sve to sklopiti u sadržaj koji je gledateljima razumljiv. Baš zato mi je drago da smo ga radili. Sigurno će uzburkati vodu u Hrvatskoj, ali i međunarodnoj javnosti".

'Dosje Jarak' - na RTL-u, 2. studenog od 22.30 sati. Dan ranije, gledatelji 'Dosje Jarak' mogu pogledati ekskluzivno na platformi Voyo!