Dosje Jarak

FOTOGALERIJA Premijera nove sezone 'Dosjea Jarak' okupila poznata lica, evo tko je sve stigao!

U Zagrebu je održano predstavljanje nove sezone emisije 'Dosje Jarak' na RTL-u, a događaj je okupio brojna poznata imena iz medijskog i javnog života. Premijera je protekla u znaku druženja, ali i najave još jedne sezone koja donosi teške i kompleksne priče

23.04.2026 11:45

Na predstavljanju nove sezone emisije 'Dosje Jarak' su se pojavili brojni poznati, među kojima su bili Antonija Blaće, Mirko Filipović i Zoran Šprajc, koji su podržali novi ciklus emisije koja se godinama profilirala kao jedna od najrelevantnijih u svom žanru.

Autorski tim istaknuo je kako tijekom rada na epizodama, uključujući i slučaj Srđana Mlađana, nije bilo dileme oko odabira tema, unatoč njihovoj složenosti. Upravo su dubinsko istraživanje, svjedočenja i psihijatrijska vještačenja ključni elementi koji su oblikovali priču.

Kako je pojasnio Dario Todorović, proces rada često vodi prema sve dubljem razumijevanju slučaja, a sama priča se razvija bez potrebe za odustajanjem.

Granice priče i odgovornost autora

Sličan pristup naglašava i Andrija Jarak, koji ističe kako od pojedinih tema odustaju isključivo ako ključni sugovornici ne žele sudjelovati - što u ovom slučaju nije bio problem.

Nova sezona donosi i epizode pod nazivom "Rođeni ubojica", čiji je cilj dodatno osvijestiti ozbiljnost tematike i otvoriti prostor za društvene promjene.

Reakcije publike kao potvrda uspjeha

Jarak naglašava da je osnovna misija emisije istražiti, ispričati i podsjetiti javnost na važne slučajeve, ali i potaknuti širu raspravu. Reakcije publike, kao i interes pravosuđa, pokazuju da emisija uspijeva ostvariti taj cilj.

Autori dodaju kako upravo ovakav interes daje dodatni poticaj za nove priče i daljnji rad na sadržaju koji ne ostavlja ravnodušnima.

'Dosje Jarak' ne propustite od 24. travnja od 21.15 sati na RTL-u. Druga sezona 'Dosjea Jarak' već je dostupna na platformi Voyo.

