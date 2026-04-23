FOTOGALERIJA Premijera nove sezone 'Dosjea Jarak' okupila poznata lica, evo tko je sve stigao!

Na predstavljanju nove sezone emisije 'Dosje Jarak' su se pojavili brojni poznati, među kojima su bili Antonija Blaće, Mirko Filipović i Zoran Šprajc, koji su podržali novi ciklus emisije koja se godinama profilirala kao jedna od najrelevantnijih u svom žanru.

Autorski tim istaknuo je kako tijekom rada na epizodama, uključujući i slučaj Srđana Mlađana, nije bilo dileme oko odabira tema, unatoč njihovoj složenosti. Upravo su dubinsko istraživanje, svjedočenja i psihijatrijska vještačenja ključni elementi koji su oblikovali priču.

Kako je pojasnio Dario Todorović, proces rada često vodi prema sve dubljem razumijevanju slučaja, a sama priča se razvija bez potrebe za odustajanjem.