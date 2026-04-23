FOTOGALERIJA Premijera nove sezone 'Dosjea Jarak' okupila poznata lica, evo tko je sve stigao!

Na predstavljanju nove sezone emisije 'Dosje Jarak' su se pojavili brojni poznati, među kojima su bili Antonija Blaće, Mirko Filipović i Zoran Šprajc, koji su podržali novi ciklus emisije koja se godinama profilirala kao jedna od najrelevantnijih u svom žanru.
Autorski tim istaknuo je kako tijekom rada na epizodama, uključujući i slučaj Srđana Mlađana, nije bilo dileme oko odabira tema, unatoč njihovoj složenosti. Upravo su dubinsko istraživanje, svjedočenja i psihijatrijska vještačenja ključni elementi koji su oblikovali priču.
Kako je pojasnio Dario Todorović, proces rada često vodi prema sve dubljem razumijevanju slučaja, a sama priča se razvija bez potrebe za odustajanjem.
- FOTO: Igor Soban - PIXSEL
Granice priče i odgovornost autora
Sličan pristup naglašava i Andrija Jarak, koji ističe kako od pojedinih tema odustaju isključivo ako ključni sugovornici ne žele sudjelovati - što u ovom slučaju nije bio problem.
Nova sezona donosi i epizode pod nazivom "Rođeni ubojica", čiji je cilj dodatno osvijestiti ozbiljnost tematike i otvoriti prostor za društvene promjene.
Reakcije publike kao potvrda uspjeha
Jarak naglašava da je osnovna misija emisije istražiti, ispričati i podsjetiti javnost na važne slučajeve, ali i potaknuti širu raspravu. Reakcije publike, kao i interes pravosuđa, pokazuju da emisija uspijeva ostvariti taj cilj.
Autori dodaju kako upravo ovakav interes daje dodatni poticaj za nove priče i daljnji rad na sadržaju koji ne ostavlja ravnodušnima.
'Dosje Jarak' ne propustite od 24. travnja od 21.15 sati na RTL-u. Druga sezona 'Dosjea Jarak' već je dostupna na platformi Voyo.