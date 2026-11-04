Preminuo Niko Batljan, trovač iz Plaškog čiji je slučaj istražio 'Dosje Jarak'

Niko Batljan zvani Riža, jedan od aktera zastrašujućeg slučaja trovanja mještana Plaškog, preminuo je u zatvoru u Lepoglavi. Vijest o njegovoj smrti potvrdio nam je načelnik Općine Plaški Pero Damjanović.

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Niko Batljan služio je dugogodišnju zatvorsku kaznu zbog teških ubojstava i pokušaja ubojstva svojih sumještana koje je, zajedno s nevjenčanom partnericom Ivankom Oskoruš, trovao stavljajući im lijekove u piće. O slučaju koji je godinama izazivao strah među stanovnicima Plaškog detaljno se bavio 'Dosje Jarak'. Epizoda 'Trovači iz Plaškog' donijela je svjedočanstva preživjelih, članova obitelji žrtava, policijskih istražitelja i ljudi koji su poznavali Rižu i Ivanku.

Trovali ljude zbog novca

Batljan i Oskoruš osuđeni su zbog dva teška ubojstva i jednog pokušaja teškog ubojstva počinjenih 2019. godine na području Plaškog. Niko Batljan osuđen je na 40, a Ivanka Oskoruš na 30 godina zatvora. Njihov način djelovanja bio je posebno podmukao. Žrtvama su u ugostiteljskim objektima, iskorištavajući njihovo povjerenje, u alkoholna pića kriomice stavljali razmrvljene tablete antipsihotika s djelatnom tvari klozapinom. Kombinacija lijeka i alkohola dovodila je do teškog trovanja i gubitka svijesti, nakon čega su žrtve mogli opljačkati. Dvije osobe nisu preživjele. Jedna od žrtava bio je 51-godišnji Milan Vidaković, dok je Milan Vrcelj preživio teško trovanje i poslije o svemu svjedočio. U istrazi je utvrđeno i trovanje 81-godišnjeg muškarca koji je preminuo.

icon-expand icon-close icon-close Dosje Jarak FOTO: RTL

No, upravo je 'Dosje Jarak' ponovno otvorio pitanje je li službeno utvrđeni broj žrtava konačan.

'Dosje Jarak' istražio slučaj koji je prošao ispod radara

Epizoda 'Trovači iz Plaškog' donijela je rekonstrukciju događaja i svjedočanstva ljudi koji su godinama živjeli uz par ne sluteći razmjere njihovih zločina. Službeno su osuđeni za dva ubojstva i jedan pokušaj ubojstva, no u emisiji su iznesene i sumnje da je ljudi povezanih s njihovim djelovanjem moglo biti više. Šef kriminalističke policije PU karlovačke Romano Benković za 'Dosje Jarak' govorio je o rasvjetljavanju slučaja i sumnjivim smrtima koje su istražitelji povezivali s parom. Istraga je trajala dugo, a Riža i Ivanka za to su vrijeme i dalje bili na slobodi. O atmosferi koja je zavladala u malom Plaškom govorio je i načelnik Pero Damjanović. Mještanima je, ispričao je za 'Dosje Jarak', bilo gotovo nezamislivo da bi netko u njihovoj sredini mogao ljudima potajno stavljati otrov u piće.

Preživio trovanje: Pronađen je bez svijesti i opljačkan

Jedna od osoba koja je preživjela napad bio je Milan Vrcelj. Nakon druženja s Rižom i Ivankom u kafiću izgubio je svijest, a pronađen je izvan lokala bez novca i s potrganom odjećom. Proveo je dane u bolnici, a tek je kasnija istraga pokazala što mu se dogodilo. Njegova kći Danijela Vrcelj o traumatičnom iskustvu svoje obitelji govorila je pred kamerama 'Dosjea Jarak'. Dok se njezin otac oporavljao, još jedan muškarac koji se družio s parom, Milan Vidaković, završio je u bolnici u kritičnom stanju i nije preživio. Upravo su takvi slučajevi počeli buditi sumnju da se u Plaškom ne događaju slučajna trovanja.

Kriminalna prošlost i prije Plaškog