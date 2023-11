Pukanićev prijatelj u 'Dosjeu Jarak': 'Čuo sam eksploziju pa saznao da je Puki ubijen. Onda sam zvao Sanadera'

"Taj dan, 23. listopada 2008., ja sam bio u svom uredu u centru grada, prozori su mi bili otvoreni, vani je bilo toplo. Ja sam čuo eksploziju. Nakon minutu me nazvao Pukijev bliski suradnik Bero Jelinić, čovjek koji danas također vodi Nacional. Rekao mi je da je Puki ubijen. I to me toliko potreslo da sam nakon te informacije prvo sjedio i rekao da to nije moguće", tim se riječima nekadašnji glasnogovornik Vlade i Pukanićev prijatelj Ratko Maček u 'Dosjeku Jarak' prisjetio stravičnog atentata na osnivača Nacionala i njegovog suradnika.

Trenutak je to koji i 15 godina nakon ne boli ništa manje.

Od Berislava Jelinića, današnjeg glavnog urednika Nacionala, saznao je da je eksplodirala bomba kod Pukanićevog auta. Željko Milovanović je nabavio, dovezao i aktivirao bombu na motociklu kojeg je parkirao pored Pukanićevog Lexusa, na parkiralištu ispred tadašnjeg sjedišta Nacionala.

"U tom autu sam ga dva tjedna prije ubojstva vozio ja", prisjetio se. "Zvao me Ratkić: 'Dođi, kupio sam novu pilu. Znaš kakva je? Može se sama parkirati.' Stigao je njegov Lexus", nastavio je.

Trebalo mu je nekoliko minuta da dođe sebi od prvotnog šoka. Kada se malo pribrao prvo je nazvao tadašnjeg premijera Ivu Sanadera.

"Rekao sam mu 'predsjedniče, ubijen je Puki'", ispričao je Andriji Jarku u prvoj epizodi dokumentarnog serijala.