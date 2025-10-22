Rođak glavnog egzekutora Zemunskog klana gostovao u 'Dosjeu Jarak'! Djetinjstvo proveli zajedno, a on kaže: 'Baš ništa nije dalo naslutiti da će biti ubojica'

Dragan Kalinić rođak je zloglasnog Sretka Kalinića 'Zveri', a gostovao je u novoj epizodi 'Dosjea Jarak' koju gledatelji mogu pogledati od četvrtka, 23. listopada na platofrmi Voyo

icon-close

Nove epizode hvaljenog true-crime serijala 'Dosje Jarak', dostupne na platformi Voyo, zaranjaju u psihu jednog od najokrutnijih plaćenih ubojica Balkana - Sretka Kalinića. Glavni egzekutor zloglasnog Zemunskog klana, poznat pod nadimkom 'Zver', čovjek je čija biografija ledi krv u žilama. No, serijal donosi i dosad neviđen uvid u njegov život kroz ekskluzivno svjedočanstvo njegova rođaka Dragana Kalinića, koji otkriva put od mirnog djetinjstva do monstruoznih zločina.

Od mirnog dječaka iz Bilišana do omiljenog ubojice klana

Tko bi rekao da priča o jednom od najsurovijih zločinaca regije počinje u Bilišanima, selu zadarskog zaleđa? Rođen 1974. godine, Sretko Kalinić bio je, prema sjećanjima sumještana, miran plavokosi dječak, sin uglednog gostioničara, poznat po tome što je bio najbrži trkač u obrovačkoj osnovnoj školi. Ipak, školovanje u srednjoj prometnoj školi u Benkovcu otkriva drugu stranu – nezainteresiranost, loše ocjene i stotine sati izostanaka. Njegov put u kriminalni milje isprepleten je s ratnim vihorom. Navodno je sudjelovao u paravojnim postrojbama, gdje je, prema nekim izvorima, upoznao Milorada Ulemeka Legiju, što mu je kasnije otvorilo vrata Zemunskog klana. Druga, često spominjana priča, jest da su ga vođe klana vrbovale dok je radio kao drvosječa, obećavši mu bogatstvo i bolji život. Ubrzo je postao "omiljeni ubojica" klana, zadužen za najprljavije poslove – otmice, mučenja i likvidacije.

icon-close

Kako je 'Beli' postao 'Zver'?

Nadimak 'Zver' nije dobio slučajno. Zaslužio ga je nezamislivom brutalnošću koja je šokirala čak i njegove suradnike. Do tada poznat kao 'Beli', novi nadimak dobio je nakon izjave zaštićenog svjedoka i bivšeg člana klana koji je istražiteljima rekao: "Kalinić je bio zvijer od čovjeka. Zapravo, zvijer je blaga riječ." Njegove metode bile su potpis sadističkog uma, o čemu ekskluzvino govori našoj novinarki Marijani Čikić. Svjedoci su opisivali kako je žrtve mučio elektrošokovima, kidao im dijelove tijela kliještima i mrvio kosti čekićem. Najjeziviji detalji, koje je i sam priznao, uključuju ubojstvo člana klana Milana Jurišića, čije je tijelo navodno raskomadao, samljeo u stroju za meso i od dijelova skuhao gulaš. Drugu žrtvu, Zorana Savića, isjekao je sjekirom, a tijelo potom rastopio u kiselini. Osuđen je za niz ubojstava u Srbiji, Nizozemskoj, Španjolskoj i Hrvatskoj, a istražitelji vjeruju da je odgovoran za smrt najmanje dvadeset ljudi. Hladnokrvno je izjavio: "Ne žalim ni za kim od njih, jer su to zaslužili. Bili su budale!"

icon-close

Ekskluzivna svjedočanstva: Rođak Dragan i intervju iz najstrožeg zatvora

Dokumentarni serijal 'Dosje Jarak' donosi jedinstvenu perspektivu kroz svjedočenje Dragana Kalinića, Sretkovog rođaka. Odrastajući zajedno u Bilišanima, njihova veza nastavila se i nakon preseljenja u Srbiju, čak i u vrijeme dok je Sretko bio duboko u Zemunskom klanu. Dragan je jedan od rijetkih članova obitelji koji ga i danas posjećuje u najstrože čuvanom zatvoru u Srbiji, gdje Kalinić služi kaznu od 40 godina. Njegova priča pruža intiman pogled na čovjeka iza nadimka 'Zver'. "Baš ništa nije dalo naslutiti da će biti ubojica", rekao je Dragan.

Ekskluzivni intervju s Kalinićem