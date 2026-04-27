Sretan rođendan, Andrija Jarak! Novinar koji ne odustaje od istine danas slavi, a 'Dosje Jarak' ponovno drži gledatelje prikovanima uz ekrane

Dugogodišnje lice RTL-a i autor emisije 'Dosje Jarak' već desetljećima donosi priče koje ne ostavljaju ravnodušnima, a upravo sada gledatelji ponovno imaju priliku pratiti njegov rad u novoj sezoni emisije koja se emitira na RTL-u.
Novinar koji ide do kraja priče
Rođen 27. travnja 1970. u Dubrovniku, Andrija Jarak je tijekom karijere izgradio reputaciju novinara koji ne pristaje na površne odgovore. Njegov pristup temelji se na detaljnom istraživanju, razgovorima s ključnim akterima i otvaranju tema koje često ostaju izvan fokusa javnosti.
Upravo takav pristup vidljiv je i u emisiji Dosje Jarak, koja kroz godine postaje sinonim za ozbiljno, istraživačko novinarstvo na domaćoj televiziji.
'Dosje Jarak' ponovno u fokusu
Nova sezona emisije trenutno se emitira na RTL-u i već je izazvala velik interes gledatelja. Fokus ostaje na kompleksnim i često potresnim slučajevima koji su obilježili domaću javnost, a autorski tim ponovno ulazi duboko u pozadinu priča.
Kako je i sam Jarak ranije isticao, od pojedinih tema odustaje se jedino ako ključni sugovornici ne žele sudjelovati - što dovoljno govori o ozbiljnosti pristupa i važnosti autentičnih svjedočanstava.
Jedna od tema koja je posebno odjeknula jest slučaj Srđana Mlađana, gdje se kroz svjedočenja i dodatna vještačenja pokušava rasvijetliti širi kontekst zločina i psihološka pozadina događaja.
Dugogodišnje povjerenje publike
Kroz godine rada, Andrija Jarak je stekao povjerenje gledatelja koji u njegovim reportažama prepoznaju ozbiljnost, odgovornost i profesionalnost. Upravo ta kombinacija čini ga jednim od ključnih lica domaće televizijske scene.
U vremenu kada se informacije brzo izmjenjuju, njegov rad podsjeća na važnost temeljitog i odgovornog novinarstva.
Novu epizodu 'Dosjea Jarak' ne propustite svakog petka od 21.15 na RTL-u!