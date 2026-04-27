Sretan rođendan, Andrija Jarak! Novinar koji ne odustaje od istine danas slavi, a 'Dosje Jarak' ponovno drži gledatelje prikovanima uz ekrane

Dugogodišnje lice RTL-a i autor emisije 'Dosje Jarak' već desetljećima donosi priče koje ne ostavljaju ravnodušnima, a upravo sada gledatelji ponovno imaju priliku pratiti njegov rad u novoj sezoni emisije koja se emitira na RTL-u.

Novinar koji ide do kraja priče

Rođen 27. travnja 1970. u Dubrovniku, Andrija Jarak je tijekom karijere izgradio reputaciju novinara koji ne pristaje na površne odgovore. Njegov pristup temelji se na detaljnom istraživanju, razgovorima s ključnim akterima i otvaranju tema koje često ostaju izvan fokusa javnosti. Upravo takav pristup vidljiv je i u emisiji Dosje Jarak, koja kroz godine postaje sinonim za ozbiljno, istraživačko novinarstvo na domaćoj televiziji.

icon-expand Andrija Jarak FOTO: RTL

'Dosje Jarak' ponovno u fokusu

Nova sezona emisije trenutno se emitira na RTL-u i već je izazvala velik interes gledatelja. Fokus ostaje na kompleksnim i često potresnim slučajevima koji su obilježili domaću javnost, a autorski tim ponovno ulazi duboko u pozadinu priča. Kako je i sam Jarak ranije isticao, od pojedinih tema odustaje se jedino ako ključni sugovornici ne žele sudjelovati - što dovoljno govori o ozbiljnosti pristupa i važnosti autentičnih svjedočanstava. Jedna od tema koja je posebno odjeknula jest slučaj Srđana Mlađana, gdje se kroz svjedočenja i dodatna vještačenja pokušava rasvijetliti širi kontekst zločina i psihološka pozadina događaja.

