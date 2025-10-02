Stižu nove epizode 'Dosjea Jarak', a prva donosi 'Zver': 'Pomoglo je što Jarka znaju i cijene i izvan granica'

Nove epizode 'Dosjea Jarak' odvele su tvorce ovog hvaljenog true crime serijala širom regije. Prihvatili su se i jedne od najkompleksnijih priča regionalnog podzemlja, onoj o Sretku Kaliniću zvanom Zver. Prva je to u nizu priča koje izlaze iz Jarkove uhodane radionice u kojoj svaki član njegove vrijedne ekipe daje maksimalan doprinos kako bi gledateljima donijeli novu perspektivu na zločine koji su potresli Hrvatsku, ali i regiju. 'Zver' je tema koja će se obrađivati kroz dvije epizode – prva stiže 23., a druga 30 listopada ekskluzivno na platformu Voyo.
"Najiskrenije sam uzbuđen i sretan jer gledateljima nudimo crni šećer visoke kvalitete. Jako je uzbudljivo bilo raditi ove epizode i još uvijek jest. Mjesta na koja odlazimo su hot spotovi crne kronike u regiji i utroba nekih slučajeva o kojima se ne priča ili na koja se zaboravilo. Smisao 'Dosjea Jarak' i jest u tome da otvara zatvoreno, priču stavlja u kontekst i, kao što su protekle sezone pokazale, nadležnima kaže - izvolite, ovako stvari stoje, pa probajmo nešto učiniti. Slučajevi Pukanić i Mlađan jasan su pokazatelj da je put i način koji smo odabrali dobar", otkrio je Jarak o novim epizodama.
Nove priče otvara žestoka true crime priča. "Vrtim teme u glavi i jedino što mogu reći je - kojom god otvorili - nećemo pogriješiti. Bit će to jedna regionalna vruća priča - o Sretku Kaliniću zvanom Zver", izjavio je Andrija. Nije priča o Kaliniću jedina koja je zaintrigirala Jarka i Darija Todorović.
Suautor 'Dosjea Jarak' bio je iznimno zaintrigiran radom na priči o krađi Nacionalne sveučilišne biblioteke iz 1980-ih. "Jako sam ponosan na to što radimo krađu u tadašnjoj Nacionalnoj sveučilišnoj biblioteci, a za koju mnogi ljudi ne znaju i rado sam se bacio na slaganje mozaika. To je fenomenalna priča, nevjerojatno intrigantna. Mlada, ali talentirana kolegica Karla Vidović je preuzela velik dio režije i to je učinila maestralno, tako da mislim da će ta priča biti nešto drukčije od svega što smo dosad radili, a opet onaj pravi, punokrvni 'Dosje Jarak'", najavio je Dario Todorović 'Pljačku stoljeća', koja na Voyo stiže 20. studenog.
Složiti mozaik pljačke bilo je zaista izazovno. "Sve je zahtjevno na svoj način i još će biti jer nismo gotovi. No, mislim da smo najzahtjevniji zadatak imali kad smo počeli slagati mozaik oko NSB-a jer treba doći do podataka, skinuti oblake prašine s te priče i shvatiti psihološki profil lopova i onda ispričati priču ", konkretan je Jarak. Tijekom dogovora o temama, Jarak je lobirao za priču o nemilosrdnoj kriminalnoj organizaciji iz Sarajeva. Todorović se ubrzo složio te su u konačnici mrežu Zijada Turkovića i njegove ekipe obradili kroz dvije epizode.
"Organizirao je ubojstvo petero ljudi (govorim samo o onome što mu je dokazano), organizirao prijevoz droge preko više država i organizirao pljačku sarajevskog aerodroma. Jako zanimljiva i po mnogočemu nevjerojatna priča", dodaje Andrija. Kompleksna snimanja tijekom rada na novim epizodama bila su još zahtjevnija zbog činjenice da su se uvelike radila izvan granice Hrvatske, odnosno Europske unije.
"Puno je teže raditi priče izvan granice iz više razloga. Zbog turbulentne političke situacije u Srbiji, napetosti i usudio bih se reći - pomalo i šizofrene situacije tamo, naišli smo na zatvorena vrata pri suradnji s tamošnjim službenim institucijama, pa nam je bio otežan pristup službenim podacima i sudskoj arhivi. Međutim, to nas je potaknulo da se još i više povežemo s kolegama i budemo još kreativniji u prelaženju barijera. Naša istraživačka novinarka Marijana Čikić je odradila odličan posao u Srbiji, a iznimno nam je pomoglo i to što Andriju Jarka znaju i cijene i preko granica naše zemlje. Gledali smo svugdje staviti naglasak i na hrvatski aspekt svake od priča. Jer ako nešto vrijedi za organizirani kriminal, to je da on ne poznaje granice i da su kriminalci nominalno iz drugih zemalja lako poslovali i kretali se i u našoj Hrvatskoj", objasnio je Todorović o procesu snimanja velikih priča koje su potresale regiju.
