Strašno ubojstvo i velika krađa! 'Leš u kauču' intrigantna je nova epizoda 'Dosjea Jarak': 'Slikar Slavko Stolnik bio je prava zagonetka'

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Slavko Stolnik bio je prava zagonetka - seljak koji je živio u trošnoj zagorskoj kući, iznimno talentiran slikar, a kasnije i nadriliječnik. Njegovo svirepo ubojstvo 1991. godine šokiralo je općinu Donja Voća. "Zanimljiva osoba za portretiranje. Način na koji je ubijen je bio iznimno brutalan i surov. Pokazalo se da je jedan od ubojica čovjek koji je kriminalac s kakvim smo se rijetko kad susretali. Dovoljno je reći da je izbjegao smrtnu kaznu i da je šest puta uspio pobjeći iz zatvora. Iskreno, ne znamo niti za jednog drugog kriminalca kojemu je tako nešto uspjelo. Zapravo - i žrtva i ubojica su iznimno intrigantni, kao i sam slučaj", priča suautor 'Dosjea Jarak'.

icon-expand Snimanje epizode o Slavku Stolniku, Dosje Jarak FOTO: RTL

Dario Todorović dodaje i da je, osim ubojstva, u novoj epizodi 'Dosjea Jarak' otvoreno pitanje stotinjak ukradenih slika. "Iz Stolnikova doma ukradeno je stotinjak slika, a osamdesetak ih nikad nije pronađeno. Slike Slavka Stolnika, na kojima su sačuvani motivi hrvatskog sela kakvo više ne postoji, smatraju se hrvatskim kulturnim blagom. Nažalost, izgubljenim i to nam je bio dodatni motiv da radimo ovu priču jer je ona i dalje aktualna sve dok se ne pronađu vrijedna djela. Tragedija je što se dozvolilo da budu ukradena, a stručnjaci su upozoravali da ih se mora zaštititi".

icon-expand Snimanje epizode o Slavku Stolniku, Dosje Jarak FOTO: RTL

Ekipa 'Dosjea Jarak' razgovarala je s članovima Stolnikove obitelji, kao i povjesničarima umjetnosti, koji su otkrili kolika je stvarna vrijednost djela pokojnog umjetnika. "Razgovarali smo s članovima Stolnikove obitelji, njegovim poznanicima i prijateljima. Naš gost je i čovjek koji je na neki način bio Stolnikov mecena i s kojim je godinama surađivao. Naravno, mišljenje smo potražili i od povjesničara umjetnosti jer nas je zanimalo kakva je stvarna vrijednost njegovih djela. I ono još važnije kakva je Stolnikova uloga i mjesto u hrvatskoj naivi", otkriva Andrija Jarak. Brojne dojave o tome gdje su Stolnikova djela završila su kao lažne prijave. "Puno je vremena prošlo od Stolnikovog ubojstva. Kako vrijeme prolazi, sve je manje nade da će se te vrijedne umjetnine pronaći", dodaje Jarak.

icon-expand Marijana Čikić, Andrija Jarak, Dario Todorović, Dosje Jarak FOTO: RTL