Ta kobna 2008. godina! Ovo su stravični zločini koji su šokirali Hrvatsku: Njima se bavi 'Dosje Jarak'

Andrija Jarak i Dario Todorović , uigrani tim koji stoji iza 'Dosjea Jarak, objasnili su zašto su se odlučili baviti slučajem Korade. "Ivan Korade je nesporni ratni heroj. I to je činjenica koju mu nitko i nikad ne može oduzeti. Međutim, ta činjenica ne opravdava sve ono što je napravio nakon što su ga umirovili. Država je trebala reagirati i pobrinuti se za njega. Je li to prisilna hospitalizacija, obavezno liječenje... o tome u epizodi govore stručnjaci, svjedoci vremena. Imaju jako zanimljive teze oko toga", rekao je Jarak.

"Strah od prezimena Korade je i dalje prisutan, što smo osjetili od prve sekunde na terenu. Jedna sugovornica je čak i trajno odustala od snimanja nakon što se konzultirala s obitelji i nakon što su joj sugerirali da je sigurnije da šuti. To nam samo pokazuje kako priče koje radimo i danas imaju smisla jer to nisu slučajevi koji su bili, prošli i ostali zaboravljeni", ispričao je Todorović.

"Ona je umirala u tom trenutku. Još nije bila mrtva. Kad sam shvatila da je to Ivana, sišla sam dolje i zapravo mi je umrla na rukama. To je najstrašnije što sam u životu proživjela. Mislim da mi se ništa više tako strašno ne može dogoditi. Čak i da se meni nešto dogodi ili mom Zvonku, to bi bilo neusporedivo s ovim", ispričala je Ljerka Mintas-Hodak.

"Iskreno mislim da to nije bila duhanska mafija. Imam osjećaj i ne mogu se tom osjećaju oteti a je to bio netko iz Hrvatske tko je sad na vlasti, bio na vlasti i slobodno hoda po ulicama Zagreba. Netko koga gledamo na televiziji ili u novinama i nemamo pojma da je to on. Vjerujem u to", rekla je Pukanićeva kći Sara.

