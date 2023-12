Tko je bio Mladen Šlogar? Zbog samoće je hranio unutarnje 'demone', bio je beskućnik...

U to vrijeme i majka mu se razboljela. Završila je u domu u kojem ju je posjećivao, kako je sam govorio, ispočetka jednom na mjesec, kasnije znatno rjeđe. Ostao je sam u stanu i tu se, kaže nam susjeda, posve zapustio. Ušla je jednom prigodom u stan kad su se trebali dogovoriti oko zajedničkih radova na katu i šokirala se onim što je zatekla. Sve je bilo prljavo, neuredno, razbacano, a tepih je smrdio neizdrživo. Njega za to nije bila briga.

Šlogar oca nikada nije upoznao. Njegova majka susjedima je govorila da ga je začela u partizanima, što se baš nije poklapalo s činjenicom da je rođen 1948. Majku je volio, a psihijatrima je govorio da ga je štitila dok je bio dijete. Kasnije mu je znala prigovarati zbog raznih stvari. Potvrđuju nam to i susjedi koji je opisuju kao divnu i brižnu ženu. Jedna od njih prisjeća se scene sa spornim pištoljem. Šlogar ga je kupio 1994. godine. Majka je to znala i s time se nikako nije slagala. U jednoj od svađa, prepričavala je majka susjedi, vitlao je pištoljem i prijetio joj. Kad je izišao iz stana, majka je pozvala susjedu i molila je da joj pomogne skriti pištolj iza ormara.

Jednom se, kaže susjeda, i ona sukobila s njim dok je mela zajedničko stubište. Stanari su se na tom zadatku trebali izmjenjivati, no Šlogar nikada nije počistio, a upravo je on nanosio najviše smeća – prvenstveno je to bila crvena zemlja s teniskih terena. Kad mu je to spomenula, povisio je glas, ali je ustuknuo nakon što mu je uzvratila istom mjerom. Unatoč svemu što je o njemu znala i čemu je svjedočila tih 20 godina u neboderskom suživotu, i ona tvrdi – taj čovjek nije ubio Ivanu Hodak. On za to nema kapaciteta.

No, da je bio čudan – bio je. Jedan od najkonkretnijih primjera je smrt njegove majke. Šlogar je za to doznao od susjeda i to nekoliko dana nakon njezina pogreba. Bilo je to 1999. godine i nije dugo prošlo – prodao je stan i počeo se seliti po podstanarskim stanovima. Sve do 2001. kad je u Zaprešiću unajmio stan u jednoj zgradi. Neobičan izbor za dečka sa Srednjaka koji je cijeli život živio u Zagrebu. Jedina poveznica sa Zaprešićem je njegova polusestra koja se ondje udala. Ali, s njom nije razgovarao.