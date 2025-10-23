Tko je bio najbrutalniji plaćeni ubojica Zemunskog klana? Živio je u Zagrebu, a sada prvi put govori o svemu za 'Dosje Jarak'

Prva epizoda tru crime serijala 'Dosje Jarak' dostupna je ekskluzivno na platformi Voyo, a otkriva jedno od najmračnijih poglavlja balkanskog kriminala. Andrija Jarak i njegov tim suočavaju vas s imenom koje je postalo sinonim za brutalnost - Sretkom Kalinićem, zloglasnim plaćenim ubojicom Zemunskog klana, poznatim kao 'Zver'. Pripremite se na duboko uranjanje u um ubojice, jer nove epizode Dosjea Jarak donose ekskluzivni intervju iz najstrože čuvanog zatvora u Srbiji.
Tko je najbrutalniji ubojica Zemunskog klana?
Rođen u zadarskom zaleđu, Sretko Kalinić posjeduje i hrvatsko i srpsko državljanstvo, a njegova biografija ispisana je krvlju s obje strane granice. Kao glavni egzekutor zloglasnog Zemunskog klana, bio je zadužen za najbrutalnije likvidacije koje su šokirale regiju. Osuđen na maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora zbog sudjelovanja u nizu ubojstava, otmica i atentata na srbijanskog premijera Zorana Đinđića, Kalinić je postao simbol surovosti jedne ere.
Njegov put od drvosječe, kako neki izvori tvrde, do 'omiljenog ubojice' klana, obilježen je nevjerojatnom okrutnošću. Nadimak 'Beli' ubrzo je zamijenjen onim koji ga danas prati – 'Zver'. Prema svjedočenjima bivših članova klana, taj je nadimak "zaslužio" metodama koje su šokirale čak i njegove suradnike iz kriminalnog miljea: mučenje elektrošokovima, komadanje tijela i potpuna odsutnost kajanja. Njegova priča neraskidivo je vezana i za Hrvatsku, gdje se godinama skrivao nakon Đinđićeva ubojstva, sve dok ga unutarnji sukobi u klanu i pokušaj ubojstva u zagrebačkom Rakitju nisu naposljetku doveli pred lice pravde.
Andrija Jarak o ubojici Zemunskog klana: "O ubojstvima priča kao da je bio u dućanu"
Jedinstvenost novih epizoda 'Dosjea Jarak' ne leži samo u kronološkom pregledu zločina, već i u dubinskom psihološkom portretu Sretka Kalinića. Kulminacija dvodijelnog specijala je ekskluzivni intervju s njim, kojeg je iz najstrože čuvanog zatvora u regiji vodila novinarka Marijana Čikić. Njezina upornost i višemjesečni rad rezultirali su razgovorom koji je šokirao čak i Andriju Jarka.
"Muči me detalj gdje on u razgovoru s našom novinarkom priča o tim ubojstvima kao da je, ne znam, igrao kladionicu ili bio negdje u dućanu", ističe Jarak. "Priča o mrtvim ljudima kao o brojevima, suhoparno, kao da nisu ništa. To je onaj trenutak kad shvatiš da postoje ljudi koji ne prepoznaju vrijednost života."
Ova banalnost zla, u kojoj je oduzimanje života jednostavno postao posao, u središtu je ove uznemirujuće priče.
Što Zver otkriva ekskluzivno za Dosje Jarak?
Tim 'Dosjea Jarak' donosi neviđene detalje, rekonstrukcije i svjedočanstva kriminalista, obitelji žrtava i ljudi nekad bliskih Zveri. Ne propustite epizodu na platformi Voyo!