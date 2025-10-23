Tko je bio najbrutalniji plaćeni ubojica Zemunskog klana? Živio je u Zagrebu, a sada prvi put govori o svemu za 'Dosje Jarak'

icon-close

Prva epizoda tru crime serijala 'Dosje Jarak' dostupna je ekskluzivno na platformi Voyo, a otkriva jedno od najmračnijih poglavlja balkanskog kriminala. Andrija Jarak i njegov tim suočavaju vas s imenom koje je postalo sinonim za brutalnost - Sretkom Kalinićem, zloglasnim plaćenim ubojicom Zemunskog klana, poznatim kao 'Zver'. Pripremite se na duboko uranjanje u um ubojice, jer nove epizode Dosjea Jarak donose ekskluzivni intervju iz najstrože čuvanog zatvora u Srbiji.

Tko je najbrutalniji ubojica Zemunskog klana?

Rođen u zadarskom zaleđu, Sretko Kalinić posjeduje i hrvatsko i srpsko državljanstvo, a njegova biografija ispisana je krvlju s obje strane granice. Kao glavni egzekutor zloglasnog Zemunskog klana, bio je zadužen za najbrutalnije likvidacije koje su šokirale regiju. Osuđen na maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora zbog sudjelovanja u nizu ubojstava, otmica i atentata na srbijanskog premijera Zorana Đinđića, Kalinić je postao simbol surovosti jedne ere.

icon-expand Sretko Kalinić, Dosje Jarak FOTO: Goran Stanzl - PIXSELL

Njegov put od drvosječe, kako neki izvori tvrde, do 'omiljenog ubojice' klana, obilježen je nevjerojatnom okrutnošću. Nadimak 'Beli' ubrzo je zamijenjen onim koji ga danas prati – 'Zver'. Prema svjedočenjima bivših članova klana, taj je nadimak "zaslužio" metodama koje su šokirale čak i njegove suradnike iz kriminalnog miljea: mučenje elektrošokovima, komadanje tijela i potpuna odsutnost kajanja. Njegova priča neraskidivo je vezana i za Hrvatsku, gdje se godinama skrivao nakon Đinđićeva ubojstva, sve dok ga unutarnji sukobi u klanu i pokušaj ubojstva u zagrebačkom Rakitju nisu naposljetku doveli pred lice pravde.

Andrija Jarak o ubojici Zemunskog klana: "O ubojstvima priča kao da je bio u dućanu"

Jedinstvenost novih epizoda 'Dosjea Jarak' ne leži samo u kronološkom pregledu zločina, već i u dubinskom psihološkom portretu Sretka Kalinića. Kulminacija dvodijelnog specijala je ekskluzivni intervju s njim, kojeg je iz najstrože čuvanog zatvora u regiji vodila novinarka Marijana Čikić. Njezina upornost i višemjesečni rad rezultirali su razgovorom koji je šokirao čak i Andriju Jarka.

icon-expand Marijana Čikić, Dosje Jarak FOTO: RTL

"Muči me detalj gdje on u razgovoru s našom novinarkom priča o tim ubojstvima kao da je, ne znam, igrao kladionicu ili bio negdje u dućanu", ističe Jarak. "Priča o mrtvim ljudima kao o brojevima, suhoparno, kao da nisu ništa. To je onaj trenutak kad shvatiš da postoje ljudi koji ne prepoznaju vrijednost života." Ova banalnost zla, u kojoj je oduzimanje života jednostavno postao posao, u središtu je ove uznemirujuće priče.

Što Zver otkriva ekskluzivno za Dosje Jarak?