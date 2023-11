Tko je naručio ubojstvo Ive Pukanića? 'Dosje Jarak' večeras u 22:10 na RTL-u

Ovaj vrhunski televizijski proizvod pred gledatelja donosi nešto drugačije. True crime žanr popularan je diljem svijeta, a Jarak se uhvatio u koštac s time da takav serijal donese i regionalnoj publici. U prvoj epizodi bavi se atentatom na Ivu Pukanića koji se u centru Zagreba dogodio te turbulentne 2008. godine. Šokirana cjelokupna javnost nije mogla vjerovati da će se takvo nešto dogoditi u neposrednoj blizini desetine tisuća građana. Osim Ive Pukanića, stradao je i Niko Franjić, njegov prijatelj i bliski suradnik. Andrija Jarak je u to vrijeme bio novinar koji je pratio slučaj, izvještavao je uživo i pratio svaki detalj. Danas, 15 godina kasnije, donosi ekskluzivne detalje i ispovijesti oko slučaja za koji kaže da ne smije biti zaboravljen.

"Specifičnost tog serijala je da sam ja, zajedno s mojim kolegama, a to je Dario Todorović, koautor, scenarist i redatelj i Marijana Čikić koja je istraživačka novinarka i producentica, bio neposredni akter tih događaja s novinarske strane i izvještavao sam uživo, s lica mjesta, o svim tim tragedijama koje ćemo mi objaviti. To je u neku ruku prednost jer ne moram kontaktirati Google. Često se dogodi u dokumentarnim serijalima da se autor osloni na priče svjedoke koje su dobrodošle, ali pitanje je jesu li one stoposto točne. Rekao bih da je najveća prednost u ovom serijalu gdje ja, zajedno s kolegama, pričam priču o nečemu gdje sam bio, dan, dva-tri, sedam... Uistinu donosim detalje iz prve ruke. Mislim da je to kombinacija koja će zaintrigirati gledatelje, sudeći po reakcijama dok smo snimali serijal te mailovima, pozivima i upitima... Mislim da u Hrvatskoj postoji jako veliki broj ljudi koje zanima ovo što mi radimo", rekao je Jarak.

