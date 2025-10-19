Emisije
Dosje Jarak

Tko je Sretko Kalinić i kako je dobio svoj poznati nadimak - 'Zver'?

Nova epizoda 'Dosjea Jarak' od 23. listopada na Voyo donosi šokantan psihološki portret jednog od najokrutnijih ubojica Balkana – Sretka Kalinića, zloglasnog egzekutora Zemunskog klana, poznatog pod nadimkom 'Zver'

RTL.hr
19.10.2025 13:00

Tim predvođen Andrijom Jarkom i Darijom Todorovićem istražuje tajne klana, čiji su ilegalni poslovi uključivali šverc droge, otmice i likvidacije, a čiji je zločinački rad trajno obilježio regionalnu kriminalnu povijest.

Sretko Kalinić, rođen 1974. godine u Bilišanima, postao je jedno od najstrašnijih imena u kriminalnom svijetu. Početak njegove krvave karijere vezan je uz ratne godine i povezivanje s najopasnijim likovima bivše Jugoslavije. Iako su neki tvrdili da su ga vođe klana vrbovali dok je radio kao drvosječa, Kalinić i ljudi iz njegovog kruga žestoko opovrgavaju tu priču. Ubrzo je postao "omiljeni ubojica" Zemunskog klana, poznat po brutalnim i krvavim likvidacijama koje su često nadmašivale svakodnevne granice okrutnosti.

Sretko Kalinić, Dosje Jarak
Sretko Kalinić, Dosje Jarak FOTO: Goran Stanzl - PIXSELL

Kako je 'Beli' postao 'Zver'?

Nadimak 'Zver' nije dobio slučajno – iz njega izbija strašna okrutnost koja je šokirala čak i najbliže suradnike iz kriminalnog miljea. Svjedoci su govorili o njegovoj sposobnosti da muči žrtve elektrošokovima, čupa im dijelove tijela kliještima i mrvi kosti čekićem. Njegove metode bile su tako brutalne da je postao simbol straha i smrti. Najjeziviji trenutak iz njegove prošlosti, koji je sam priznao, jest ubojstvo člana klana, Milana Jurišića, čije je tijelo navodno raskomadao, a dijelove samljeo i skuhao. Prema svjedočenju bivšeg člana klana i zaštićenog svjedoka, upravo je on zaslužan za nadimak koji će Kalinića pratiti do kraja života. "Kalinić je bio zvijer od čovjeka. Zapravo, zvijer je blaga riječ", rekao je istražiteljima. Nakon te izjave, nadimak 'Beli', kako su ga do tada zvali, zauvijek je zamijenjen sa – 'Zver'.

Andrija Jarak, Dosje Jarak
Andrija Jarak, Dosje Jarak FOTO: RTL

Iako je Sretko Kalinić osuđen na 40 godina zatvora zbog niza ubojstava, istražitelji vjeruju da je odgovoran za smrt najmanje dvadeset ljudi, ubojstva u Srbiji, Nizozemskoj, Španjolskoj i Hrvatskoj. Kalinić, u svom brutalnom priznanju, hladnokrvno je izjavio: "Ne žalim ni za kim od njih, jer su to zaslužili. Bili su budale."

Zanimljiv je i intervju koji je Marijana Čikić, novinarka 'Dosjea Jarak', imala sa Sretkom Kalinićem. Usprkos njegovoj monstruoznoj prošlosti, 'Zver' je pristao razgovarati, a svoj nadimak komentirao je s nevjerojatnom ravnodušnošću. O tom je intervjuu, koautor emisije 'Dosjea Jarak', Andrija Jarak, rekao da je Zver proračunati, hladni i monstruozni čovjek: "Muči me detalj gdje on u razgovoru s našom novinarkom priča o tim ubojstvima kao da je, ne znam, igrao kladionicu ili bio negdje u dućanu. On priča o mrtvim ljudima kao o nekom broju, suhoparno, kao da nisu bitni."

Prvu od dvije epizode 'Zveri' o Sretku Kaliniću ne propustite od 23. listopada ekskluzivno na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Marijanom Čikić

