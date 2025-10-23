Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Divlje pčele Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Dosje Jarak

Ubojica Zemunskog klana novinarku 'Dosjea Jarak' u zatvoru dočekao s punim stolom: 'Pitao me što će pojesti, što ćeš popiti. Donio je kekse, čokolade, sokove...'

Novu epizodu 'Dosjea Jarak' pogledajte odmah na platformi Voyo

RTL.hr
23.10.2025 10:00

U sklopu priprema za novu sezonu dokumentarnog serijala 'Dosje Jarak', novinarka Marijana Čikić našla se pred jednim od najvećih profesionalnih izazova: ulaskom u zloglasni zatvor Zabela u Požarevcu kako bi se susrela licem u lice sa Sretkom Kalinićem, poznatijim kao 'Zver', osuđenim članom Zemunskog klana i čovjekom kojeg su policijske agencije prozvale jednim od najučinkovitijih plaćenih ubojica u Europi. No, ono što je trebalo biti napeto ispipavanje terena pretvorilo se u jedan bizaran susret.

Put do Sretka Kalinića vodi u sedmi paviljon Zabele, najstrože čuvani dio zatvora rezerviran za najopasnije kriminalce, one koji služe maksimalne kazne za najteža kaznena djela. "Tamo su stvarno najzloglasniji ubojice, među kakve i on spada", prisjeća se Čikić.

Marijana Čikić, Dosje Jarak
Marijana Čikić, Dosje Jarak FOTO: Goran Stanzl - PIXSELL - RTL

Dok su ispred soba drugih zatvorenika stajala po dva čuvara, ispred one u koju je ulazila Čikić, stajala su četvorica. No, prije samog susreta, novinarku je mučila druga briga – upozorenje koje je dobila od kolegice iz Beograda koja je već imala iskustva s posjetima Kaliniću. "Upozorila me da mogu očekivati detaljan pretres. Opisivala mi je svoje iskustvo kada su je jednom prilikom skinuli potpuno do gola. Moraš čučnuti, kašljati... baš te detaljno, detaljno provjeravaju", opisuje Čikić proceduru koje se pribojavala. Na njezino olakšanje, taj je scenarij izbjegla. "Srećom, to sam izbjegla. Iz nekog razloga procijenili su da za tim vjerojatno nema potrebe", dodaje.

Nakon što je prošla osiguranje, uvedena je u malu prostoriju za posjete. Prizor ju je zatekao. "To je nekakva mala prostorija, izgleda kao minijaturno skladište školske opreme. Nekoliko školskih stolova i stolica nabacanih unutra", opisuje Čikić. Unutra ju je čekao Kalinić, a njegov prvi potez bio je potpuno neočekivan. "Odmah je pitao smijemo li se rukovati. Iznenadilo me da je kontakt uopće dopušten, pogotovo kad netko dolazi prvi put, a nije obitelj", prisjeća se. No, to je bio tek početak.

PXL - Sretko Kalinić
PXL - Sretko Kalinić FOTO: RTL

"Prvo što mi je rekao bilo je: 'Što ćeš pojesti, što ćeš popiti?'", priča Čikić. Kalinić se pripremio za njezin dolazak kao pravi domaćin. "Donio je kekse, čokolade, sokove, vodu, žvakaće gume, sve što je mogao kupiti u zatvorskoj kantini. Otvorili smo neke čokolade, sjeli i tako počeli razgovarati."

Vrhunac bizarnosti uslijedio je na kraju posjeta. "Sve to što je donio u vrećicama iz kantine dao mi je da ponesem, da počastim redakciju", kaže Čikić. "Tako da sam ja zapravo izašla iz zatvora s poklonima." Među keksima i čokoladama našao se i paketić papirnatih maramica. "Rekao je, neću sad psovati, ali u stilu: 'Eto, to je jedino još bilo u kantini'. Htio je pokazati nekakvu dobru, domaćinsku volju", zaključuje novinarka.

Novu epizodu 'Dosjea Jarak' pogledajte odmah na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Marijanom Čikić

Dosje Jarak Andrija Jarak Marijana Čikić Sretko Kalinić Zver Zemunski klan
Dosje Jarak

Tko je bio najbrutalniji plaćeni ubojica Zemunskog klana? Živio je u Zagrebu, a sada prvi put govori o svemu za 'Dosje Jarak'

Moglo bi te zanimati

Arija Rizvić o novoj ulozi u seriji 'Divlje pčele': 'Baš sam sretna što imam priliku igrati jedan malo drugačiji lik, jednu tradicionalnu ženu'

Uspon i pad Zemunskog klana - najbrutalnijeg kriminalnog carstva Balkana!

Rođak glavnog egzekutora Zemunskog klana gostovao u 'Dosjeu Jarak'! Djetinjstvo proveli zajedno, a on kaže: 'Baš ništa nije dalo naslutiti da će biti ubojica'

'Zver' stiže na Voyo u četvrtak! Nove epizode 'Dosjea Jarak' posebno su kompleksne: 'Ispred sobe u kojoj smo razgovarali stoje četiri zaštitara'

Tko je Sretko Kalinić i kako je dobio svoj poznati nadimak - 'Zver'?

Marijana Čikić za RTL.hr otkrila kako je dobila intervju sa 'Zveri' za 'Dosje Jarak': 'On je mene danima zvao, ali bila ga je trema'