Ubojica Zemunskog klana novinarku 'Dosjea Jarak' u zatvoru dočekao s punim stolom: 'Pitao me što će pojesti, što ćeš popiti. Donio je kekse, čokolade, sokove...'

U sklopu priprema za novu sezonu dokumentarnog serijala 'Dosje Jarak', novinarka Marijana Čikić našla se pred jednim od najvećih profesionalnih izazova: ulaskom u zloglasni zatvor Zabela u Požarevcu kako bi se susrela licem u lice sa Sretkom Kalinićem, poznatijim kao 'Zver', osuđenim članom Zemunskog klana i čovjekom kojeg su policijske agencije prozvale jednim od najučinkovitijih plaćenih ubojica u Europi. No, ono što je trebalo biti napeto ispipavanje terena pretvorilo se u jedan bizaran susret. Put do Sretka Kalinića vodi u sedmi paviljon Zabele, najstrože čuvani dio zatvora rezerviran za najopasnije kriminalce, one koji služe maksimalne kazne za najteža kaznena djela. "Tamo su stvarno najzloglasniji ubojice, među kakve i on spada", prisjeća se Čikić.

icon-expand Marijana Čikić, Dosje Jarak FOTO: Goran Stanzl - PIXSELL - RTL

Dok su ispred soba drugih zatvorenika stajala po dva čuvara, ispred one u koju je ulazila Čikić, stajala su četvorica. No, prije samog susreta, novinarku je mučila druga briga – upozorenje koje je dobila od kolegice iz Beograda koja je već imala iskustva s posjetima Kaliniću. "Upozorila me da mogu očekivati detaljan pretres. Opisivala mi je svoje iskustvo kada su je jednom prilikom skinuli potpuno do gola. Moraš čučnuti, kašljati... baš te detaljno, detaljno provjeravaju", opisuje Čikić proceduru koje se pribojavala. Na njezino olakšanje, taj je scenarij izbjegla. "Srećom, to sam izbjegla. Iz nekog razloga procijenili su da za tim vjerojatno nema potrebe", dodaje. Nakon što je prošla osiguranje, uvedena je u malu prostoriju za posjete. Prizor ju je zatekao. "To je nekakva mala prostorija, izgleda kao minijaturno skladište školske opreme. Nekoliko školskih stolova i stolica nabacanih unutra", opisuje Čikić. Unutra ju je čekao Kalinić, a njegov prvi potez bio je potpuno neočekivan. "Odmah je pitao smijemo li se rukovati. Iznenadilo me da je kontakt uopće dopušten, pogotovo kad netko dolazi prvi put, a nije obitelj", prisjeća se. No, to je bio tek početak.

icon-expand PXL - Sretko Kalinić FOTO: RTL

"Prvo što mi je rekao bilo je: 'Što ćeš pojesti, što ćeš popiti?'", priča Čikić. Kalinić se pripremio za njezin dolazak kao pravi domaćin. "Donio je kekse, čokolade, sokove, vodu, žvakaće gume, sve što je mogao kupiti u zatvorskoj kantini. Otvorili smo neke čokolade, sjeli i tako počeli razgovarati." Vrhunac bizarnosti uslijedio je na kraju posjeta. "Sve to što je donio u vrećicama iz kantine dao mi je da ponesem, da počastim redakciju", kaže Čikić. "Tako da sam ja zapravo izašla iz zatvora s poklonima." Među keksima i čokoladama našao se i paketić papirnatih maramica. "Rekao je, neću sad psovati, ali u stilu: 'Eto, to je jedino još bilo u kantini'. Htio je pokazati nekakvu dobru, domaćinsku volju", zaključuje novinarka. Novu epizodu 'Dosjea Jarak' pogledajte odmah na platformi Voyo!

