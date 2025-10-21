Uspon i pad Zemunskog klana - najbrutalnijeg kriminalnog carstva Balkana!

Zloglasni Zemunski klan, jedna od najopasnijih i najokrutnijih kriminalnih organizacija u poslijeratnoj povijesti Balkana, godinama je širio strah kroz otmice, brutalna ubojstva i trgovinu drogom

icon-close

Na čelu njihove zločinačke mašinerije bio je Sretko Kalinić, poznat kao 'Zver', čije je ime postalo sinonim za nevjerojatnu okrutnost. Nove epizode popularnog true crime serijala Dosje Jarak' donose do sada neviđeni uvid u mračne tajne klana, uključujući ekskluzivni intervju s Kalinićem iz najstrože čuvanog zatvora u Srbiji. Ove epizode možete gledati od ovog četvrtka u ponoć, samo na platformi Voyo.

Tko je bio tko u Zemunskom klanu?

Zemunski klan, osnovan krajem 1990-ih, naziv je dobio po beogradskoj općini Zemun, koja je bila glavno uporište 'zemunaca'. Na čelu klana bili su Dušan Spasojević 'Šiptar' i Mile Luković 'Kum', a organizacija se ubrzo proširila na gotovo 200 članova. Njihova moć nije se temeljila samo na nasilju, već i na čvrstim vezama unutar državnih struktura, što im je omogućilo da godinama nesmetano djeluju i izbjegavaju pravdu.

icon-expand Sretko Kalinić, Dosje Jarak FOTO: Goran Stanzl - PIXSELL

Njihov modus operandi bio je izuzetno učinkovit. Bavili su se otmicama bogatih poduzetnika, koje su držali u tajnim skloništima, mučili ih i od obitelji iznuđivali milijunske otkupnine. Glavni izvor prihoda bila je trgovina drogom. "Mjesečno su zarađivali oko osam milijuna eura", izjavio je jedan od svjedoka u Dosjeu Jarak', opisujući način na koji su heroin prevozili čak u službenim vozilima pod rotacijama, stvarajući nevjerojatne profite. Sretko Kalinić, rođen 1974. godine u zadarskom zaleđu, bio je glavni egzekutor klana. Hrvatski državljanin koji je sudjelovao u ratu, svoju je kriminalnu karijeru započeo u Zemunskom klanu. Iako neki tvrde da ga je vrbovao Milorad Ulemek Legija, drugi navode da su ga vođe klana pronašle dok je radio kao drvosječa, obećavajući mu bolji život. Ubrzo je postao "omiljeni ubojica", zadužen za najbrutalnije poslove. "Tko može ubiti čovjeka za novac, taj je Zver. Sretko Kalinić je bio ubojica koji je to radio iz čistog profita", opisuje ga jedan od sugovornika u serijalu.

icon-expand PXL - Sretko Kalinić FOTO: RTL

Kako je 'Beli' postao 'Zver'?

Sretko Kalinić nije dobio svoj nadimak slučajno. U početku su ga u klanu zvali 'Beli', ali svjedočenje zaštićenog svjedoka Dejana Milenkovića Bagzija zauvijek ga je obilježilo. Bagzi je izjavio da je Kalinić bio "zvijer od čovjeka", a od tada je postao poznat kao 'Zver'. Njegova djela nisu bila samo izvršavanje naredbi; uživao je u mučenju žrtava. Svjedoci su opisivali kako je žrtve mučio elektrošokovima, kliještima im čupao dijelove tijela i lomio kosti čekićem. Najjeziviji detalj, koji je kasnije i sam priznao, bio je ubojstvo člana klana Milana Jurišića, čije je tijelo raskomadao, samljeo u stroju za meso i skuhao od njega gulaš. Kalinić je osuđen za 13 ubojstava, hladno izjavivši: "Ne žalim ni za kim, jer su to zaslužili. Bili su budale!"

icon-expand Zver, Dosje Jarak FOTO: RTL

Operacija 'Sablja'

Vrhunac moći Zemunskog klana označio je početak njihova kraja. Atentat na srbijanskog premijera Zorana Đinđića 12. ožujka 2003. godine pokrenuo je operaciju Sablja', najveću policijsku akciju u povijesti Srbije, koja je klanu objavila rat. Sretko Kalinić je godinama bio u bijegu, a kada su ga naposljetku uhitili 2010. godine u Zagrebu, bio je ranjen pokušajem atentata od strane drugog člana klana. Kalinić je tada postao prvi hrvatski državljanin izručen Srbiji, gdje trenutno služi maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora. Naslijeđe Zemunskog klana ostaje mračan podsjetnik na vrijeme kada je organizirani kriminal bio isprepleten s državom. Njihova priča je priča o moći, brutalnosti i neizbježnom padu. Ne propustite cjeloviti pregled djelovanja klana i psihološki portret jednog od najokrutnijih ubojica Balkana u novim epizodama Dosjea Jarak', koje možete pratiti ekskluzivno na platformi Voyo od četvrtka u ponoć!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Marijanom Čikić