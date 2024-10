Vjenčani kum Srđana Mlađana ekskluzivno u 'Dosjeu Jarak': 'On je najopasnija osoba, najgori monstrum i prevarant'

On je bio vjenčani kum Srđanu Mlađanu. Upoznali su se u kaznionici u Lepoglavi u kojoj su obojica služila zatvorske kazne. Svoje su prijateljstvo potvrdili kumstvom, no idličan odnos nije dugo potrajao. Zatvorsko vjenčanje Srđana Mlađana i Elije Molnar ujedno je obilježilo i početak kraja njihova prijateljstva. Danas je Bjelić na slobodi i u iskrenom je strahu od njegove osvete.

"Svako jutro ja se budim; jedem, spavam i idem na WC. Sve obavljam sa Srđanom Mlađanom u glavi. Nikad mi nije izaš'o iz glave. Srđan Mlađan je najopasnija osoba i najgori monstrum i najveći prevarant u mojem životu. Uspio me obamanuti. Spuštam mu kapu. Uspio je obmanuti čovjeka koji je uzeo brdo para", rekao je Željko Bjelić .

"Činio mi se kao normalna osoba. On stvarno lijepo zna razgovarati. On zna biti i kulturan i umiljat, sve ono što bi netko htio da mu se priča - to je Srđan Mlađan. Nismo se odvajali. Bili smo kao prst i nokat. Nerazdvojni", rekao je Željko.

No, u 'Dosjeu Jarak' otkrio je što se točno dogodilo i kada je sve za njih dvojicu krenulo nizbrdo. Također, razgovarajući s Andrijom Jarkom, u ruci je držao dijelove šokantnog dnevnika kojeg je pisao njegov bivši cimer.

