'Zver' stiže na Voyo u četvrtak! Nove epizode 'Dosjea Jarak' posebno su kompleksne: 'Ispred sobe u kojoj smo razgovarali stoje četiri zaštitara'

Reporterka i istraživačka novinarka Marijana Čikić uspjela je s Kalinićem dobiti intervju, posjetila ga je u strogo čuvanom zatvoru u Požarevcu. Prije nego što je pristao govoriti za 'Dosje Jarak' u intervjuu, Kalinić je razgovarao s Čikić i uživo, kako bi mu uspjela objasniti što tim true crime serijala želi.

Najstrože čuvani dio kaznionice bio je mjesto njihovog susreta, ispred sobe u kojoj su Kalinić i Čikić vodili razgovor stajala su četiri zaštitara. "Jedno od prvih pitanja koje je postavio bilo je: "Što ćeš pojesti, što ćeš popiti? Donio je kekse, čokolade, sokove, vodu, žvake... Sve što je mogao kupiti u zatvorskoj kantini. Htio je pokazati nekakvu dobru, domaćinsku volju", otkrila je reporterka 'Dosjea Jarak'.