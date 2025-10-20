Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Divlje pčele Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Dosje Jarak

'Zver' stiže na Voyo u četvrtak! Nove epizode 'Dosjea Jarak' posebno su kompleksne: 'Ispred sobe u kojoj smo razgovarali stoje četiri zaštitara'

Nove epizode hvaljenog true crime serijala 'Dosje Jarak' stižu od 23. listopada na platformu Voyo. Prva epizoda bavit će se Sretkom Kalinićem, plaćenim ubojicom zemunskog klana, čovjekom koji je bio poznat pod nadimkom 'Zver'. Andrija Jarak i Dario Todorović bacit će novo svijetlo na zločine jedne od najpoznatijih kriminalnih skupina u regiji.

RTL.hr
20.10.2025 13:28

Reporterka i istraživačka novinarka Marijana Čikić uspjela je s Kalinićem dobiti intervju, posjetila ga je u strogo čuvanom zatvoru u Požarevcu. Prije nego što je pristao govoriti za 'Dosje Jarak' u intervjuu, Kalinić je razgovarao s Čikić i uživo, kako bi mu uspjela objasniti što tim true crime serijala želi.

Najstrože čuvani dio kaznionice bio je mjesto njihovog susreta, ispred sobe u kojoj su Kalinić i Čikić vodili razgovor stajala su četiri zaštitara. "Jedno od prvih pitanja koje je postavio bilo je: "Što ćeš pojesti, što ćeš popiti? Donio je kekse, čokolade, sokove, vodu, žvake... Sve što je mogao kupiti u zatvorskoj kantini. Htio je pokazati nekakvu dobru, domaćinsku volju", otkrila je reporterka 'Dosjea Jarak'.

Marijana Čikić, Dosje Jarak
Marijana Čikić, Dosje Jarak FOTO: RTL

Kalinić je, prema policijskim procjenama, bio na samom vrhu popisa najbolje plaćenih ubojica Balkana i Europe. Teško je bilo, kaže Čikić, u svakom trenutku razgovora biti svjestan da se radi nemilosrdnom egzekutoru. "Muči me detalj gdje on u razgovoru s našom novinarkom priča o tim ubojstvima kao da je, ne znam, igrao kladionicu ili bio negdje u dućanu. On priča o mrtvim ljudima kao o nekom broju, suhoparno, kao da nisu bitni", istaknuo je Jarak.

Andrija Jarak, Dosje Jarak
Andrija Jarak, Dosje Jarak FOTO: RTL

Dobiti intervju s Kalinićem smatralo se gotovo nemogućom misijom. Jarak strategiju sažima u tri riječi - "Upornost, kombinacija i taktika". Samo dio je to tajne uspjeha ovog hvaljenog true crime serijala.

Nove epizode od ponoći - 23. listopada samo na platformi Voyo!

dosje jarak marijana čikić andrija jarak dario todorović
Dosje Jarak

Uspon i pad Zemunskog klana - najbrutalnijeg kriminalnog carstva Balkana!

Dosje Jarak

Ne propustite novu epizodu 'Dosjea Jarak'! Otkrijte šokantnu istinu o 'Zveri', zloglasnom plaćenom ubojici Zemunskog klana