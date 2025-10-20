'Zver' stiže na Voyo u četvrtak! Nove epizode 'Dosjea Jarak' posebno su kompleksne: 'Ispred sobe u kojoj smo razgovarali stoje četiri zaštitara'

Reporterka i istraživačka novinarka Marijana Čikić uspjela je s Kalinićem dobiti intervju, posjetila ga je u strogo čuvanom zatvoru u Požarevcu. Prije nego što je pristao govoriti za 'Dosje Jarak' u intervjuu, Kalinić je razgovarao s Čikić i uživo, kako bi mu uspjela objasniti što tim true crime serijala želi.
Najstrože čuvani dio kaznionice bio je mjesto njihovog susreta, ispred sobe u kojoj su Kalinić i Čikić vodili razgovor stajala su četiri zaštitara. "Jedno od prvih pitanja koje je postavio bilo je: "Što ćeš pojesti, što ćeš popiti? Donio je kekse, čokolade, sokove, vodu, žvake... Sve što je mogao kupiti u zatvorskoj kantini. Htio je pokazati nekakvu dobru, domaćinsku volju", otkrila je reporterka 'Dosjea Jarak'.
Kalinić je, prema policijskim procjenama, bio na samom vrhu popisa najbolje plaćenih ubojica Balkana i Europe. Teško je bilo, kaže Čikić, u svakom trenutku razgovora biti svjestan da se radi nemilosrdnom egzekutoru. "Muči me detalj gdje on u razgovoru s našom novinarkom priča o tim ubojstvima kao da je, ne znam, igrao kladionicu ili bio negdje u dućanu. On priča o mrtvim ljudima kao o nekom broju, suhoparno, kao da nisu bitni", istaknuo je Jarak.
Dobiti intervju s Kalinićem smatralo se gotovo nemogućom misijom. Jarak strategiju sažima u tri riječi - "Upornost, kombinacija i taktika". Samo dio je to tajne uspjeha ovog hvaljenog true crime serijala.
