Zvonimir Hodak u 'Dosjeu Jarak' prvi put govori o pokojnoj kćeri: 'Ta tragedija me obilježava do kraja života'

"Gospodin Zvonimir Hodak nije, osim onih prvih dana, nikada govorio o svojoj kćeri. Poznajemo se 30 godina i imamo korektne odnose, izložio sam mu to što mi radimo i rekao da mislim da bi bilo dobro da se radi ta priča. On je bio, ne protiv toga, ali u varijanti 'ne bih, ne bih' i onda, na kraju, smo ga nekako uspjeli nagovoriti i mislim da je čovjek rekao puno", rekao je Andrija Jarak u intervjuu za RTL.hr.

Kakva je bila vaša kćer? Ovo je jedno od prvih pitanja koje je Andrija Jarak pitao Zvonimira Hodaka.

"Ja bih rekao vrlo jednostavnim rječnikom - bolja nije mogla biti. Nikada problema ni u školi ni na fakultetu", rekao je o svojoj Ivani, koja je odlučila krenuti očevim putem. Naime, pomagala mu je na suđenjima i bila je odvjetnička vježbenica.

Ubojstvo je ono što ga je, kaže, obilježilo za čitav život.

"Jedan gadan šok, ali šok koji nikad ne prolazi. On je doživotan da se razumijemo. Ja mogu biti veseo, pričati viceve, igram tenis, viđam prijatelje i tako dalje, ali ono što me obilježava do kraja života to je ta tragedija. Ja sam ostao bez svoje kćeri, moja supruga je ostala bez kćeri jedinice i to je nešto s čim se teško nositi. Treba biti hrabar. Ja sam svašta razmišljao u prvim trenucima, a onda sam rekao, ako ne možeš s njom živjeti, onda otiđi, ali ako si odlučio živjeti, onda živi", rekao je.