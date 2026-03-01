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Dejan
Dejan
Ivan R.
Ivan R.
Anđela
Anđela
Nikolina
Nikolina
Magdalena
Magdalena
Haris
Haris
Jelena
Jelena
Patrik
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Ivan M.
Ivan M.
Manuela
Manuela
Manja
Manja
David
David
Mario
Mario
Iman
Iman
Emanuel
Emanuel
Kiki
Kiki
Rebecca
Rebecca
Doroteja
Doroteja
Darko
Darko
Farma
O SHOWU TRGOVAC MENTOR VODITELJICA
Extra video
Novosti
Sezona 1
48:58
Rebecca i Mario iz 'Farme' u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea': 'Ivan nas je razočarao, a Nikolina je kraljica!'
Rebecca i Mario iz 'Farme' u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea': 'Ivan nas je razočarao, a Nikolina je kraljica!' Gledaj
01:41
Kraj 'Farme': Pogledajte kako su izgledali trenuci kad se zaboravi na kamere
Kraj 'Farme': Pogledajte kako su izgledali trenuci kad se zaboravi na kamere Gledaj
04:14
Dario za RTL.hr: 'Nisam ispunio obećanje, ali mislim da će biti ponosna'
Dario za RTL.hr: 'Nisam ispunio obećanje, ali mislim da će biti ponosna' Gledaj
04:32
Mario za RTL.hr o finalu, 'Farmi' i kandidatima: 'Bio sam farmer koji je smirivao strasti'
Mario za RTL.hr o finalu, 'Farmi' i kandidatima: 'Bio sam farmer koji je smirivao strasti' Gledaj
01:15
Kako je Darko stigao do superfinala: Pogledajte sve ključne trenutke
Kako je Darko stigao do superfinala: Pogledajte sve ključne trenutke Gledaj
01:03
Rebecca od početka do superfinala: Pogledajte kako je najmlađa kandidatkinja osvajala srca gledatelja
Rebecca od početka do superfinala: Pogledajte kako je najmlađa kandidatkinja osvajala srca gledatelja Gledaj
00:30
Pogledajte trenutak kad su farmeri jednoglasno proglasili pobjednika, prije nego je uopće počela arena!
Pogledajte trenutak kad su farmeri jednoglasno proglasili pobjednika, prije nego je uopće počela arena! Gledaj
01:05
Pogledajte Ivanov put do superfinala: Dok su drugi pričali, on je radio
Pogledajte Ivanov put do superfinala: Dok su drugi pričali, on je radio Gledaj
05:08
Darko nakon finala 'Farme' za RTL.hr: 'Roditelji će biti ponosni na mene. Jesam malo psovao i bio bezobrazan, ali ništa strašno'
Darko nakon finala 'Farme' za RTL.hr: 'Roditelji će biti ponosni na mene. Jesam malo psovao i bio bezobrazan, ali ništa strašno' Gledaj
08:30
Rebecca za RTL.hr nakon tijesnog poraza u superfinalu: 'Nisam se bojala arene, čekala sam najteži izazov da dokažem koliko mogu!'
Rebecca za RTL.hr nakon tijesnog poraza u superfinalu: 'Nisam se bojala arene, čekala sam najteži izazov da dokažem koliko mogu!' Gledaj
00:38
Ivan je pobjednik 'Farme'! Vraća se bogatiji za 50.000 eura: 'Jedva čekam doći doma svojoj obitelji'
Ivan je pobjednik 'Farme'! Vraća se bogatiji za 50.000 eura: 'Jedva čekam doći doma svojoj obitelji' Gledaj
02:45
Ivan za RTL.hr u prvom intervjuu nakon pobjede: 'Pobijedio sam sve, i druge i sebe!'
Ivan za RTL.hr u prvom intervjuu nakon pobjede: 'Pobijedio sam sve, i druge i sebe!' Gledaj
00:42
Rebecca iznenadila sve i povela u najvažnijoj areni 'Farme'!
Rebecca iznenadila sve i povela u najvažnijoj areni 'Farme'! Gledaj
01:37
Superfinale počinje! Evo kako izgleda arena koja odlučuje pobjednika 'Farme'
Superfinale počinje! Evo kako izgleda arena koja odlučuje pobjednika 'Farme' Gledaj
01:00
Posljednji zalazak na 'Farmi': Farmeri ostavili srce pred vratima imanja
Posljednji zalazak na 'Farmi': Farmeri ostavili srce pred vratima imanja Gledaj
01:37
'Ova slika će imati posebno mjesto u mom srcu' emotivan oproštaj farmera s mentorom Marinkom
'Ova slika će imati posebno mjesto u mom srcu' emotivan oproštaj farmera s mentorom Marinkom Gledaj
00:28
Zeleni, ljubičasti ili narančasti ključ? Tko će postati pobjednik 'Farme'?
Zeleni, ljubičasti ili narančasti ključ? Tko će postati pobjednik 'Farme'? Gledaj
06:32
Nikolina za RTL.hr o 'Farmi': 'Puno prije bih počela taktizirati. Svašta se pričalo o meni, a ja sam došla do kraja'
Nikolina za RTL.hr o 'Farmi': 'Puno prije bih počela taktizirati. Svašta se pričalo o meni, a ja sam došla do kraja' Gledaj
00:18
Večeras je finale 'Farme': Jelena i Manuela to obilježile na jedinstven način
Večeras je finale 'Farme': Jelena i Manuela to obilježile na jedinstven način Gledaj
00:40
Farmeri se emotivno oprostili: 'Nadam se da ćemo se opet okupiti pred ovako punim stolom'
Farmeri se emotivno oprostili: 'Nadam se da ćemo se opet okupiti pred ovako punim stolom' Gledaj
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