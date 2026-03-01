Rebecca i Mario iz 'Farme' u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea': 'Ivan nas je razočarao, a Nikolina je kraljica!' Gledaj
Kraj 'Farme': Pogledajte kako su izgledali trenuci kad se zaboravi na kamere Gledaj
Dario za RTL.hr: 'Nisam ispunio obećanje, ali mislim da će biti ponosna' Gledaj
Mario za RTL.hr o finalu, 'Farmi' i kandidatima: 'Bio sam farmer koji je smirivao strasti' Gledaj
Kako je Darko stigao do superfinala: Pogledajte sve ključne trenutke Gledaj
Rebecca od početka do superfinala: Pogledajte kako je najmlađa kandidatkinja osvajala srca gledatelja Gledaj
Pogledajte trenutak kad su farmeri jednoglasno proglasili pobjednika, prije nego je uopće počela arena! Gledaj
Pogledajte Ivanov put do superfinala: Dok su drugi pričali, on je radio Gledaj
Darko nakon finala 'Farme' za RTL.hr: 'Roditelji će biti ponosni na mene. Jesam malo psovao i bio bezobrazan, ali ništa strašno' Gledaj
Rebecca za RTL.hr nakon tijesnog poraza u superfinalu: 'Nisam se bojala arene, čekala sam najteži izazov da dokažem koliko mogu!' Gledaj
Ivan je pobjednik 'Farme'! Vraća se bogatiji za 50.000 eura: 'Jedva čekam doći doma svojoj obitelji' Gledaj
Ivan za RTL.hr u prvom intervjuu nakon pobjede: 'Pobijedio sam sve, i druge i sebe!' Gledaj
Rebecca iznenadila sve i povela u najvažnijoj areni 'Farme'! Gledaj
Superfinale počinje! Evo kako izgleda arena koja odlučuje pobjednika 'Farme' Gledaj
Posljednji zalazak na 'Farmi': Farmeri ostavili srce pred vratima imanja Gledaj
'Ova slika će imati posebno mjesto u mom srcu' emotivan oproštaj farmera s mentorom Marinkom Gledaj
Zeleni, ljubičasti ili narančasti ključ? Tko će postati pobjednik 'Farme'? Gledaj
Nikolina za RTL.hr o 'Farmi': 'Puno prije bih počela taktizirati. Svašta se pričalo o meni, a ja sam došla do kraja' Gledaj
Večeras je finale 'Farme': Jelena i Manuela to obilježile na jedinstven način Gledaj
Farmeri se emotivno oprostili: 'Nadam se da ćemo se opet okupiti pred ovako punim stolom' Gledaj