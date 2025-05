Anđela je život posvetila odgoju sinova: 'Držat će me podrška moje djece'

Konobarica je, dodaje, navikla na težak rad i trud. "Na 'Farmi' bi mi najteže mogla pasti odvojenost od obitelji i vanjskog svijeta, no u svim teškim trenucima držat će me podrška moje djece. Najviše se u životu bavim upravo njima, a trenutačno i radim kao konobarica", dodala je o sebi Anđela i zaključila: Obožavam u slobodno vrijeme dugo ispijati kave i šetati prirodom, i to uvijek radim sama, to me ispunjava i puni baterije", zaključila je Anđela

'Farma' 19. svibnja kreće na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u.