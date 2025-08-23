Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Anđela za RTL.hr o oduševljenju 'Farmom': 'Nisam se osjećala odbačeno niti sekunde'

Kandidatkinja iz Dicma otkrila je kako su je ostali prihvatili, tko joj je bio najbliži i zašto joj je kava na terasi ostala u najljepšem sjećanju

RTL.hr
23.08.2025 08:00

Anđela Maretić iz Dicma nakon izlaska iz showa 'Farma' priznala je kako je za nju ovo bilo posebno iskustvo. "Moje iskustvo na 'Farmi' je pozitivno, ugodno, ljudi su me dobro prihvatili, uklopila sam se među njih, iako sam ja najstarija. U nijednom trenutku se nisam osjećala odbačeno", rekla je. Iako dolazi sa sela, priznaje da je ipak nešto novo naučila: "Jedino mogu reći da sam na 'Farmi' naučila kako na jednom mjestu živjeti sa toliko ljudi bez nekih drama, konflikata, svađa."

Anđela, Farma
Anđela, Farma FOTO: RTL

Najviše se povezala s nekoliko kandidata: "Najviše sam se sprijateljila sa Nikolinom, Darkom, Dorom, Marijom, Ivanom, Manjom. To je moja prva obitelj, ali sa svima sam bila dobra." Anđela kaže da će ostati u kontaktu: "Obećala sam svima da ću nešto skuhati i da će doći, tako da jedva čekam." U sjećanju će joj zauvijek ostati zajednički trenuci. Fizički poslovi nisu joj bili problem. "Ja u životu radim fizičke poslove, tako da mi nijedan posao nije teško pao. Možda jedino kad je bilo vruće pa moraš raditi po vrućini, to mi je najteže."

Najboljim vođom smatra Ivana: "On je bio vođa i radio je. Bilo je vođa koji su se malo izmotavali jer nisu baš toliko radili, a on je stvarno bio i vođa i radio. Ivan je pošten, radišan i svestran čovjek." Rebecca ju je također ugodno iznenadila, a svojim odlaskom Anđela zaključuje jedno veliko životno iskustvo.

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

anđela farma
Farma

Najviše su smetali drugima: Ovo su kandidati 'Farme' koji su stalno bili na udaru

Farma

Doroteja za RTL.hr nakon izlaska: 'Na 'Farmi' sam naučila imati više poštovanja i razumijevanja'

Moglo bi te zanimati

Slijedi superfinale Farme: Tko će odnijeti pobjedu?

ANKETA Koga vidite kao pobjednika 'Farme'?

Ovo je Manuelin put kroz 'Farmu': Od solo igračice do kraljice arene, uvijek svoja i uvijek pozitivna

Finale je blizu, a novo glasanje neke će ostaviti bez teksta: 'Vidi se da uopće nema kontrolu nad situacijom'

'Sad pucam, letim, gazim': Bliži se veliki dan, napetost je sve veća

Koji duel u 'Farmi' vas je najviše šokirao? Evo podsjetnika na sve najveće okršaje