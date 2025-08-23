Anđela za RTL.hr o oduševljenju 'Farmom': 'Nisam se osjećala odbačeno niti sekunde'

Anđela Maretić iz Dicma nakon izlaska iz showa 'Farma' priznala je kako je za nju ovo bilo posebno iskustvo. "Moje iskustvo na 'Farmi' je pozitivno, ugodno, ljudi su me dobro prihvatili, uklopila sam se među njih, iako sam ja najstarija. U nijednom trenutku se nisam osjećala odbačeno", rekla je. Iako dolazi sa sela, priznaje da je ipak nešto novo naučila: "Jedino mogu reći da sam na 'Farmi' naučila kako na jednom mjestu živjeti sa toliko ljudi bez nekih drama, konflikata, svađa."

Najviše se povezala s nekoliko kandidata: "Najviše sam se sprijateljila sa Nikolinom, Darkom, Dorom, Marijom, Ivanom, Manjom. To je moja prva obitelj, ali sa svima sam bila dobra." Anđela kaže da će ostati u kontaktu: "Obećala sam svima da ću nešto skuhati i da će doći, tako da jedva čekam." U sjećanju će joj zauvijek ostati zajednički trenuci. Fizički poslovi nisu joj bili problem. "Ja u životu radim fizičke poslove, tako da mi nijedan posao nije teško pao. Možda jedino kad je bilo vruće pa moraš raditi po vrućini, to mi je najteže."

Najboljim vođom smatra Ivana: "On je bio vođa i radio je. Bilo je vođa koji su se malo izmotavali jer nisu baš toliko radili, a on je stvarno bio i vođa i radio. Ivan je pošten, radišan i svestran čovjek." Rebecca ju je također ugodno iznenadila, a svojim odlaskom Anđela zaključuje jedno veliko životno iskustvo.

