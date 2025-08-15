Emisije
Farma

ANKETA Darko se zbog kave okomio na Manuelu: Na čijoj ste strani?

Darko je otvoreno rekao što misli o Manueli i situaciji s kavom

RTL.hr
15.08.2025 12:00

Darko ne skriva nezadovoljstvo Manuelinim ponašanjem zbog čega ju je otvoreno prozvao. "Svi smo jednako zaradili za kavu. Ako ona nema kave, onda se kava sakriva!" komentirao je. 

Kada je čuo njegove riječi, Davor je stao u Manuelinu obranu. "On nikad ne govori istinu. Jako je čudan lik, vulgaran, nepristojan, neugodan, nema manira, ni osnovnog odgoja", istaknuo je. 

Darko i Manuela, Farma
Darko i Manuela, Farma FOTO: RTL

Manuela nije htjela previše komentirati napetu situaciju. "Što reći... zna se zašto se čuva i štedi. Sve se zna zašto se radi", kratko je rekla. 

A u anketi RTL.hr-a pitamo vas jeste li na Darkovoj ili Manuelinoj strani?

Anketa
Jeste li na Darkovoj ili Manuelinoj strani?

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'FARME':

darko manuela farma anketa svađa
