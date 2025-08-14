Emisije
Farma

ANKETA Davor i Dario su razočarani glasovanjem: Jesu li ih Darko i Ivan izigrali?

Davor nije očekivao da će postati prvi duelist nakon dogovora muškog klana

RTL.hr
14.08.2025 11:00

Davor je postao prvi duelist i ostao razočaran glasovima Darka i Ivana. Naime, on i Dario su samo nekoliko sati prije dogovorili s njima muški savez, no obojica su odlučila dati njemu glasove za prvog duelista. 

"Ja svoj glas dajem osobi za koju sam mislio da mu neću dati glas", istaknuo je Darko. Davora je njegov potez povrijedio i zbunio. "Ne znam koju riječ reći za Darka... Mijenja spiku, teško je reći, dvoličan, troličan...", komentirao je. 

Davor i Darko, Farma
Davor i Darko, Farma FOTO: RTL

I Ivan je dao glas Davoru. "Došli su zadnji... Nema smisla da se okrećem preko noći", objasnio je svoju odluku. 

Dario je rekao da je razočaran baš kao i Davor ponašanjem Ivana i Darka. "Došli su nama tamo, tražili su nas. A za stolom druga priča. Nema mi smisla. Razočaran sam, i s jednim i s drugim", ispričao je. 

A u anketi RTL.hr-a pitamo vas jesu li Darko i Ivan izigrali Davora i Darija?

Anketa
Jesu li Darko i Ivan izigrali Davora i Darija?

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'FARME':

