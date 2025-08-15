ANKETA Davor ide u duel sa saveznikom Darijem: Za koga navijate?

Nakon razočaranja što je neočekivano prvi duelist, Davora je dočekalo još jedno neugodno iznenađenje, a to je borba u areni protiv Darija koji je izglasan kao drugi duelist s osam glasova.

"Nije me pogodilo. Naši glasovi su postali nebitni, znamo svi kakva je priča", komentirao je Dario situaciju u kojoj se našao. Tako će se za ostanak boriti s Davorom koji mu je do sada bio saveznik, a obojica su se razočarali kada Ivan i Darko nisu stali uz njih kao članiovi njihovog muškog klana.

A u anketi RTL.hr-a pitamo vas za koga navijate da pobijedi u duelu - Davora ili Darija?