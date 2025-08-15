Emisije
Farma

ANKETA Davor ide u duel sa saveznikom Darijem: Za koga navijate?

Davora očekuje duel protiv Darija nakon što su se za njih odvile neočekivane stvari na glasovanju

RTL.hr
15.08.2025 16:00

Nakon razočaranja što je neočekivano prvi duelist, Davora je dočekalo još jedno neugodno iznenađenje, a to je borba u areni protiv Darija koji je izglasan kao drugi duelist s osam glasova. 

Davor i Dario, Farma
Davor i Dario, Farma FOTO: RTL

"Nije me pogodilo. Naši glasovi su postali nebitni, znamo svi kakva je priča", komentirao je Dario situaciju u kojoj se našao.  Tako će se za ostanak boriti s Davorom koji mu je do sada bio saveznik, a obojica su se razočarali kada Ivan i Darko nisu stali uz njih kao članiovi njihovog muškog klana. 

A u anketi RTL.hr-a pitamo vas za koga navijate da pobijedi u duelu - Davora ili Darija?

Anketa
Za koga navijate u duelu Davora i Darija?

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'FARME':

