ANKETA Ima klanova, ali i iskrenih prijateljstava: Tko je najpravedniji igrač na 'Farmi'?

Na 'Farmi' je trenutno 10 kandidata koji se bore za pobjedu i glavnu nagradu od 50.000 eura. Neki su kako bi lakše došli do cilja od početka sklopili dogovore, odnosno stvorili klanove dok su drugi s vremenom shvatili da moraju "igrati igru". Dio kandidata tvrdi i da su na 'Farmi' sklopili prava prijateljstva koja će trajati i nakon završetka showa.

Tijekom glasanja za dueliste natjecatelji otkrivaju i što misle jedni o drugima pa je tako Manuela za Nikolinu komentirala: "Sad imamo priliku udariti kad je najslabija, pa evo da ja zadam prvi udarac."

"Mislim da bi puno više ljudi htjelo dati glas Nikolini, ali su od početka previše povezani i ne usuđuju se", istaknula je kasnije.

A u anketi RTL.hr-a pitamo vas što mislite tko je najpravedniji kandidat na 'Farmi'?