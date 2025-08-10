Emisije
Farma

ANKETA Ima klanova, ali i iskrenih prijateljstava: Tko je najpravedniji igrač na 'Farmi'?

Neki kandidati odavno imaju plan kako doći do finala 'Farme' i pobjede dok su ga drugi stvorili tijekom nekog vremena

RTL.hr
10.08.2025 22:00

Na 'Farmi' je trenutno 10 kandidata koji se bore za pobjedu i glavnu nagradu od 50.000 eura. Neki su kako bi lakše došli do cilja od početka sklopili dogovore, odnosno stvorili klanove dok su drugi s vremenom shvatili da moraju "igrati igru". Dio kandidata tvrdi i da su na 'Farmi' sklopili prava prijateljstva koja će trajati i nakon završetka showa. 

Glasanje, Farma
Glasanje, Farma FOTO: RTL

Tijekom glasanja za dueliste natjecatelji otkrivaju i što misle jedni o drugima pa je tako Manuela za Nikolinu komentirala: "Sad imamo priliku udariti kad je najslabija, pa evo da ja zadam prvi udarac."

"Mislim da bi puno više ljudi htjelo dati glas Nikolini, ali su od početka previše povezani i ne usuđuju se", istaknula je kasnije. 

A u anketi RTL.hr-a pitamo vas što mislite tko je najpravedniji kandidat na 'Farmi'?

Anketa
Tko je najpravedniji igrač na 'Farmi'?

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'FARME':

Farma

Pregled tjedna 'Farme': Tko više nema ni klan ni saveznika, a tko ide ravno prema finalu?

