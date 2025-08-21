Emisije
Farma

ANKETA Koga vidite kao pobjednika 'Farme'?

Polako koračamo u finalni tjedan 'Farme'. Ostalo je još nekoliko kandidata

RTL.hr
21.08.2025 11:30

Mario

Farma - Mario
Farma - Mario FOTO: RTL

Rebecca

Rebecca, Farma
Rebecca, Farma FOTO: RTL

Ivan

Ivan, Farma
Ivan, Farma FOTO: RTL

Nikolina

Nikolina, Farma
Nikolina, Farma FOTO: RTL

Anđela

Anđela, Farma
Anđela, Farma FOTO: RTL

Darko

Darko, Farma
Darko, Farma FOTO: RTL

Dario

Dario, Farma
Dario, Farma FOTO: RTL

Doroteja

Nikolina i Doroteja, Farma
Nikolina i Doroteja, Farma FOTO: RTL
Anketa
Koga vidite kao pobjednika 'Farme'?

POGLEDAJTE INTERVJU S MANUELOM:

farma
Farma

