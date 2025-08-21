ANKETA Koga vidite kao pobjednika 'Farme'?

FarmaANKETA Koga vidite kao pobjednika 'Farme'?Polako koračamo u finalni tjedan 'Farme'. Ostalo je još nekoliko kandidataicon-user RTL.hricon-clock 21.08.2025 11:30 icon-checkOGLASOGLASOGLASMarioicon-expand Farma - Mario FOTO: RTLRebeccaicon-expand Rebecca, Farma FOTO: RTLIvanicon-expand Ivan, Farma FOTO: RTLNikolinaicon-expand Nikolina, Farma FOTO: RTLAnđelaicon-expand Anđela, Farma FOTO: RTLDarkoicon-expand Darko, Farma FOTO: RTLDarioicon-expand Dario, Farma FOTO: RTLDorotejaicon-expand Nikolina i Doroteja, Farma FOTO: RTL AnketaKoga vidite kao pobjednika 'Farme'? Mario Rebecca Ivan Nikolina Anđela Darko Dario DorotejaMuškarac ŽenaMario 107Rebecca 66Ivan 300Nikolina 30Anđela 7Darko 48Dario 353Doroteja 33Mario 60Rebecca 5Ivan 203Nikolina 1Anđela 0Darko 37Dario 213Doroteja 4Mario 47Rebecca 61Ivan 97Nikolina 29Anđela 7Darko 11Dario 140Doroteja 29Ukupno Muškarac ŽenaPOGLEDAJTE INTERVJU S MANUELOM:icon-closefarma icon-checkicon-chevron-leftFarmaSlijedi superfinale Farme: Tko će odnijeti pobjedu?FarmaFinale je blizu, a novo glasanje neke će ostaviti bez teksta: 'Vidi se da uopće nema kontrolu nad situacijom'icon-chevron-rightMoglo bi te zanimatiManuela napustila 'Farmu', Nikolina ušla u finalni tjedan: 'Drago mi je što sam uspjela, da svi vide da nisam nemoćna''Sad pucam, letim, gazim': Bliži se veliki dan, napetost je sve većaManuela za RTL.hr nakon ispadanja s 'Farme': 'Preponosna sam na sebe, ispala sam jer sam odabrala jačeg'Znate li tko je dječak na fotografiji? U 'Farmi' je bio outsider, a sada je finalistKoji duel u 'Farmi' vas je najviše šokirao? Evo podsjetnika na sve najveće okršajeČetvrta arena ipak je presudila: Manuela napušta 'Farmu'Nikolina pobijedila Manuelu i osigurala mjesto u finalu!