Farma

ANKETA Manja je nahvalila Marija u oproštajnoj poruci: Slažete li se da je on najbolje odgojen muškarac na 'Farmi'?

Manja je u oproštajnoj videoporuci počastila ostale kandidate 'Farme' lijepim riječima

RTL.hr
12.08.2025 13:00

Manja je u oproštajnoj videoporuci imala lijepe riječi za ostale kandidate zbog čega je Davor komentirao da je možda ipak bila mrvicu previše slatkorječiva. "Nikolina, ti si meni super, tvoj vibe mi je odličan, ja i ti ćemo u vanjskom svijetu imati fenomenalan odnos... druženje do ranog jutra!", poručila je. 

"Ti si odličan lik, imaš energiju koja je fenomenalna", komentirala je za Davora. "Na početku si mi bio smotan, ali ti si baš legenda lik!", otkrila je Manja što misli o Dariju. Dori je rekla da je jako lijepa.

Mario je dobio golemi kompliment. "Ti si takva legenda, najbolje odgojen muškarac na ovoj 'Farmi'", istaknula je Manja. "Hvala joj na tako lijepim riječima", rekao je Mario. 

Manja, Farma
Manja, Farma FOTO: RTL

Davor je na sve to zaključio: "Mislim da Manja nije bila skroz iskrena što se tiče svih farmera. Pokušala je ne povrijediti nikoga i ispasti svima draga."

A u anketi RTL.hr-a pitamo vas slažete li se s Manjinim riječima o Mariju.

Anketa
Slažete li se da je Mario najbolje odgojen muškarac na 'Farmi'?

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'FARME':

manja mario farma anketa
