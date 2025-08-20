ANKETA Manuela napokon dobila što je htjela - duel s Nikolinom: Koja ima više šanse?

"Jednom kad riješite maticu, u ovom slučaju Nikolinu, pčelice su izgubljene, oslabljene i imate nekakve šanse, a to je bio moj cilj. Napasti glavnoga. Sama. Prva. Jer to horoskopski Ovan radi, uvijek ide prvi u svemu", rekla je Manuela nedavno u intervjuu za RTL.hr.
Takvu si je situaciju i prizvala. Nakon što je izglasana za duelisticu, za osobu s kojom će se boriti odlučila se za Nikolinu i time si ispunila želju.
"Sad je vrijeme za udarac i da se sve njene vjerne pčelice uskomešaju... Prvo nju 'zgaziti'", kovala je plan Manuela, "Uopće joj nije svejedno... Znamo koliko joj je bilo u interesu da ostane što duže, a pogotovo joj nije palo na pamet da bi mogla biti izbačena – sad", rekla je.
Nikolina je naglasila kako će se s Manuelom, ako ništa, barem dobro zabaviti. Pogotovo u izolaciji.