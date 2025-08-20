Emisije
Farma

ANKETA Manuela napokon dobila što je htjela - duel s Nikolinom: Koja ima više šanse?

Manuela vs. Nikolina. Tko će pobijediti u areni?

RTL.hr
20.08.2025 09:00

"Jednom kad riješite maticu, u ovom slučaju Nikolinu, pčelice su izgubljene, oslabljene i imate nekakve šanse, a to je bio moj cilj. Napasti glavnoga. Sama. Prva. Jer to horoskopski Ovan radi, uvijek ide prvi u svemu", rekla je Manuela nedavno u intervjuu za RTL.hr. 

Takvu si je situaciju i prizvala. Nakon što je izglasana za duelisticu, za osobu s kojom će se boriti odlučila se za Nikolinu i time si ispunila želju. 

Manuela, Nikolina, Farma
Manuela, Nikolina, Farma FOTO: RTL

"Sad je vrijeme za udarac i da se sve njene vjerne pčelice uskomešaju... Prvo nju 'zgaziti'", kovala je plan Manuela, "Uopće joj nije svejedno... Znamo koliko joj je bilo u interesu da ostane što duže, a pogotovo joj nije palo na pamet da bi mogla biti izbačena – sad", rekla je. 

Nikolina je naglasila kako će se s Manuelom, ako ništa, barem dobro zabaviti. Pogotovo u izolaciji. 

Anketa
Tko ima više šanse za pobjedu - Nikolina ili Manuela?

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

