Farma

ANKETA Rebecca ili Doroteja? Večeras odlučujuća arena koja mijenja sve, za koga navijate?

Napetost doseže vrhunac! Rebecca je bez straha izazvala Doroteju, a večeras samo jedna ulazi u finalni tjedan. Glasajte i recite, tko će pobijediti u dvoboju koji će zapaliti 'Farmu'?

RTL.hr
22.08.2025 13:00

Večeras nas čeka najnapetija arena do sada, Rebecca i Doroteja ulaze u dvoboj koji će odlučiti tko nastavlja borbu za glavnu nagradu, a tko napušta 'Farmu' tik pred finale! Rebecca je nakon iznenađujućeg glasovanja pokazala hrabrost i izabrala Doroteju za protivnicu. "Hrabrost ili ludost? Vidjet ćemo večeras", poručila joj je Doroteja samouvjereno, jasno dajući do znanja da nema namjeru odstupiti.

Doroteja i Rebecca, Farma
Doroteja i Rebecca, Farma FOTO: RTL

Atmosfera na imanju gori, Nikolina hrabri Doroteju i popodcjenjuje Rebeccu, dok je Darko stao u njenu obranu. "Nemoj je podcjenjivati", upozorio je, ali hoće li to biti dovoljno da Rebeccu motivira za najveći izazov? Dodatan emotivni naboj donio je susret Rebeccine majke s kandidatima, a Mario nije skrivao suze: "Svaka joj čast na svemu što je prošla." 

Anketa
Tko odnosi pobjedu u najvažnijem dvoboju sezone?

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

rebecca doroteja farma
