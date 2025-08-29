ANKETA Tko će biti pobjednik 'Farme'?

FarmaANKETA Tko će biti pobjednik 'Farme'?Večeras u 20.15 na RTL-u ne propustite finale 'Farme'. Za 50.000 eura bore se Darko, Ivan i Rebeccaicon-user RTL.hricon-clock 29.08.2025 11:30 icon-checkOGLASOGLASOGLASicon-close AnketaTko će biti pobjednik 'Farme'? Ivan Darko RebeccaMuškarac ŽenaIvan 35Darko 8Rebecca 36Ivan 18Darko 6Rebecca 1Ivan 17Darko 2Rebecca 35Ukupno Muškarac Ženafarma darko ivan rebecca icon-checkFarmaTko odlazi kući s 50.000 eura? Večeras slijedi veliko superfinale Farme: 'I dalje mi je nevjerojatno!'icon-chevron-right