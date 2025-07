'Antipatična mi je od prvog dana, izdala je najbliže': Na glasanju za duelista okomili se na jednu kandidatkinju

Tijekom emotivnog glasanja za duelista atmosfera na 'Farmi' se dodatno usijala, a najviše strelica bilo je usmjereno prema Jeleni. Rebecca nije skrivala zamjerke: "Zabila je nožiće u leđa, antipatična mi je od prvog dana." Doroteja je nadodala: "Otkad sam ovdje ta me osoba najviše razočarala, nadam se da ću imati priliku popričati s njom... Iznevjerila me, povrijedila me, razočarala me."