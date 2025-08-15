'Bez mene ne bi došao tu gdje je došao': Dora šokirana Marijevim priznanjem pred svima

Napetost pred večerašnju arenu dodatno je narasla kada je došao trenutak da Mario pred svima otkrije što je skrivao tjednima. Pravila su jasna, prije duela sve tajne moraju izaći na vidjelo, a njegova je bila možda i najveća ove sezone. Mario je otkrio da je tijekom boravka u tajnoj kolibi u šumi, rješavajući zagonetke, došao do ulaznice za finalni tjedan. S Dorotejom je u početku surađivao, ali onda je odigrao solo i prešutio joj najveću nagradu. "Sve su oči uprte u mene... Ljudi, ja sam checkirao kartu za finale", priznao je.

Reakcije su bile burne, Dora nije skrivala razočaranje: "Ovo me potpuno šokiralo. Bez mene možda ne bi ni došao tu gdje je došao. Ja sam išla maksimalno u to i vjerovala sam mu. Išli smo zajedno kroz sve. Definitivno sam očekivala da mi kaže. To je Marijeva taktika." Dok je Nikolina komentirala da joj je drago što Mario ulazi u finale jer je "od početka na meti", Dario je bio jasan: "Žao mi je što je on to baš dobio."

