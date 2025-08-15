Emisije
Farma

'Bez mene ne bi došao tu gdje je došao': Dora šokirana Marijevim priznanjem pred svima

Mario je pred samom arenom otkrio da ima kartu za finale, a to nije rekao svojoj saveznici Doroteji s kojom je surađivao na zadatku u tajnoj kolibi

RTL.hr
15.08.2025 20:45

Napetost pred večerašnju arenu dodatno je narasla kada je došao trenutak da Mario pred svima otkrije što je skrivao tjednima. Pravila su jasna, prije duela sve tajne moraju izaći na vidjelo, a njegova je bila možda i najveća ove sezone. Mario je otkrio da je tijekom boravka u tajnoj kolibi u šumi, rješavajući zagonetke, došao do ulaznice za finalni tjedan. S Dorotejom je u početku surađivao, ali onda je odigrao solo i prešutio joj najveću nagradu. "Sve su oči uprte u mene... Ljudi, ja sam checkirao kartu za finale", priznao je.

Dora, Mario, Farma
Dora, Mario, Farma FOTO: RTL

Reakcije su bile burne, Dora nije skrivala razočaranje: "Ovo me potpuno šokiralo. Bez mene možda ne bi ni došao tu gdje je došao. Ja sam išla maksimalno u to i vjerovala sam mu. Išli smo zajedno kroz sve. Definitivno sam očekivala da mi kaže. To je Marijeva taktika." Dok je Nikolina komentirala da joj je drago što Mario ulazi u finale jer je "od početka na meti", Dario je bio jasan: "Žao mi je što je on to baš dobio."

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

