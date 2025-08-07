Emisije
Farma

Biste li je prepoznali? Nikolina je nekad drukčije izgledala, a prije 'Farme' gledali smo je u još jednom showu

Nikolina je privukla pažnju kuma Pavla u 'Braku na prvu', a tada je imala i drukčiji imidž

RTL.hr
07.08.2025 08:00

Nikolina je jedna kandidata u RTL-ovom showu 'Farma' koji se bore za nagradu od 50.000 eura, a gledatelji su je upoznali u četvrtoj sezoni 'Braka na prvu'. Naime, ona je bila vjenčana kuma Tini koja se u sociološkom eksperimentu udala za Tiaga. 

Nikolina, Farma
Nikolina, Farma FOTO: RTL

Nikolina je tada privukla pozornost svojim odnosom s Tiagovim vjenčanim kumom Pavlom. Drugi uzvanici su primijetili da između njih postoji kemija. "Prosim vašu ruku", rekao je Tiagov kum Pavao Tininoj kumi Nikolini. Ona je komentirala da je jako šarmantan. 

Tina i Tiago, Brak na prvu
Tina i Tiago, Brak na prvu FOTO: RTL

"Dobila sam dojam da je kum jako veliki džentlmen, barem je prema meni bio veliki džentlmen", rekla je Nikolina, koja je tada imala i drukčiju frizure od ove s kojom je gledamo na 'Farmi'. 

Imala je kosu srednje dužine dok je sada ošišana na kratko.

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo.

POGLEDAJTE INTERVJU S NIKOLINOM PIŠEK U PODCASTU 'SPILL THE TEA':

nikolina brak na prvu farma frizura
