Borba je sve žustrija! Jedna kandidatkinja napustila 'Farmu': 'Dala sam sve od sebe'

U kući se spava, a ni u štali nema uobičajenih radova. No, u štali odzvanja glas prve duelistice. "Stalno se priča o njenoj snazi, ali nije tko je snažniji, nego tko je luđi", otkrila je prva duelistica. "Neće dugo biti mirna", dodala je o drugoj duelistici. "Nisam fizički u najboljem stanju", otkrila je, pak, druga duelistica.

Izolacija, unatoč svemu, odjekuje smijehom i dobrom atmosferom, dok, pak, u obiteljskoj kući vlada ozbiljna atmosfera. "Tjedni zadatak kasni i nećemo ga uspjeti napraviti", otkrio je vođa obitelji. "Moramo zapeti danas", zaključio je. Uživanje vlada nakon Hamdijinog dolaska, priprava doručka bila je pravi užitak s nizom namirnica.

Vrlo teško ide i rad na tjednom zadatku, sve je izvjesnije da će kandidati pasti zadatak. Vođa obitelji podržava duelisticu prije borbe u areni. "Moram zapamtiti njegove riječi", otkrila je duelistica nakon njegovog motivacijskog govora. "Mislim da je jaka", zaključio je.