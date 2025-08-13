Borba je sve žustrija! Jedna kandidatkinja napustila 'Farmu': 'Dala sam sve od sebe'

U kući se spava, a ni u štali nema uobičajenih radova. No, u štali odzvanja glas prve duelistice. "Stalno se priča o njenoj snazi, ali nije tko je snažniji, nego tko je luđi", otkrila je prva duelistica. "Neće dugo biti mirna", dodala je o drugoj duelistici. "Nisam fizički u najboljem stanju", otkrila je, pak, druga duelistica.
Izolacija, unatoč svemu, odjekuje smijehom i dobrom atmosferom, dok, pak, u obiteljskoj kući vlada ozbiljna atmosfera. "Tjedni zadatak kasni i nećemo ga uspjeti napraviti", otkrio je vođa obitelji. "Moramo zapeti danas", zaključio je. Uživanje vlada nakon Hamdijinog dolaska, priprava doručka bila je pravi užitak s nizom namirnica.
Vrlo teško ide i rad na tjednom zadatku, sve je izvjesnije da će kandidati pasti zadatak. Vođa obitelji podržava duelisticu prije borbe u areni. "Moram zapamtiti njegove riječi", otkrila je duelistica nakon njegovog motivacijskog govora. "Mislim da je jaka", zaključio je.
Ekipa se najela, a onda je stigla obitelj jedne od kandidatkinja. "Mama je moj najveći prijatelj, potpora, da nema nje, tko zna gdje bih bila", zaključila je kandidatkinja. "To je ono što me gura naprijed", dodala je. Dok ona provodi vrijeme s obitelji, ekipa se prihvatila posla
"Nadam se da ću pobijediti u areni, ne želim nikoga razočarati, ne želim razočarati sama sebe", zaključila je druga duelistica. U dobroj i veseloj atmosferi, duelistice su dočekale arenu. Stigla je prva borba polufinalnog tjedna - i to u borbi snage.
U neizvjesnoj borbi, jedna duelistica uspjela je izboriti ostanak za daljnju borbu! "Jako je teško, ne osjećam ruke, noge mi se tresu", otkrila je pobjednica. "Dala sam sve od sebe", zaključila je kandidatkinja koja je napustila 'Farmu'. Pobjednica je izborila ulazak u finalni tjedan!
Kandidati su dobili zahtjevan zadatak od Nikoline, a onda su se vratili u obiteljsku kuću. "Borba za opstanak, sam dođi, sam se izbori", zaključila je jedna od kandidatkinja. Kandidata je sve manje.
