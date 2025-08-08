Emisije
Farma

'Borimo se kao lavice!' Manuela i Manja kao velike prijateljice odlaze u duel, ali samo jedna se vraća

Pred jednim od najemotivnijih dvoboja sezone, dvije velike prijateljice suočavaju se licem u lice. Iako ih je sudbina dovela na suprotne strane arene, emocije i međusobno poštovanje nisu nestali

RTL.hr
08.08.2025 20:55

"Daj da te zagrlim još jednom... Borit ćemo se ko lavice tamo", rekla je Manuela, vidno dirnuta trenutkom, dok su se s Manjom posljednji put grlile pred odlazak u izolaciju. Iako je napetost velika, u Manueli i dalje gori borbeni duh. "Unatoč svemu, u meni stoji želja da se vratim nazad. Da razbijem sve ovo što ne valja, jer pravda uvijek pobjeđuje, a moje prezime je Pravda."

Manuela i Manja, Farma
Manuela i Manja, Farma FOTO: RTL

Jedna će se vratiti jača, druga će napustiti igru, ali njihovo prijateljstvo i dostojanstvo u ovom izazovu ostaju ono čega će se svi sjećati.

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

