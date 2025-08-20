Emisije
Farma

Četvrta arena ipak je presudila: Manuela napušta 'Farmu'

Nakon što je odabrala najjaču kariku za protivnicu, Manuela se oprostila od imanja, priznajući da ne žali zbog svoje odluke i da bi je ponovila bez razmišljanja

RTL.hr
20.08.2025 21:30

Četvrta arena bila je odlučujuća za Manuelu, poznatu po svojoj solo igri, humoru i dosadašnjim pobjedama. Ovoga puta, protivnica joj je bila sama vođa klana Nikolina, koju je Manuela osobno odabrala. Iako je borba bila žestoka, Nikolina je odnijela pobjedu, a Manuela napustila imanje.

Manuela, Farma
Manuela, Farma FOTO: RTL

"Žao mi je što je Dario polagao nade u mene da ću slomiti maticu. Ja sam pokušala, uhvatila sam se u koštac s jakom karikom. Koliko lud moraš biti da to napraviš? Ne žalim, to sam napravila. Platila sam za to, ali u tom trenutku sam mislila da to trebam napraviti", rekla je Manuela. Time je završila jedno od najuzbudljivijih poglavlja 'Farme', a preostali farmeri ulaze u završnicu igre s još manje saveznika i još više neizvjesnosti.

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

