Četvrta arena ipak je presudila: Manuela napušta 'Farmu'

Četvrta arena bila je odlučujuća za Manuelu, poznatu po svojoj solo igri, humoru i dosadašnjim pobjedama. Ovoga puta, protivnica joj je bila sama vođa klana Nikolina, koju je Manuela osobno odabrala. Iako je borba bila žestoka, Nikolina je odnijela pobjedu, a Manuela napustila imanje.

"Žao mi je što je Dario polagao nade u mene da ću slomiti maticu. Ja sam pokušala, uhvatila sam se u koštac s jakom karikom. Koliko lud moraš biti da to napraviš? Ne žalim, to sam napravila. Platila sam za to, ali u tom trenutku sam mislila da to trebam napraviti", rekla je Manuela. Time je završila jedno od najuzbudljivijih poglavlja 'Farme', a preostali farmeri ulaze u završnicu igre s još manje saveznika i još više neizvjesnosti.

