Cure ispadaju u startu? Povratnici otkrivaju prve kalkulacije za finale

Doroteja je otvoreno iznijela svoju računicu: "Ako ste vi mislili da se oni 'pošoraju', onda ćete pomiješat parove, a ne staviti Ivana i Darka zajedno, staviti Marija i Darka zajedno i staviti cure zajedno, znači ispali su u startu." Haris je otišao korak dalje i uvjereno izjavio da se finalisti već sada naslućuju: "Odmah se već zna 90% kojih troje je u finalu."

Davor se, međutim, nije složio i zatražio objašnjenje: "Daj mi objasnite, kako? Tko će između Darka i Ivana pobijediti? Po čemu?" No, Haris ga je prekinuo, dok su se strasti sve više rasplamsavale. Davor je u kameru priznao da se dogovor teško može postići: "Nećemo se dogovoriti večeras, to je definitivno. Ići će to još sutra, vidjet ćemo koliko imamo vremena za to, ali bit će napeto."

Kako će se povratnici složiti i hoće li njihova odluka odrediti tijek finala ostaje za vidjeti. Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!