Darijeva zaručnica priznala da mu je zamjerila odlazak na 'Farmu': 'Razišli smo se na ne baš dobar način'

Kada su ostali sami, Dea ga je pitala: "Kako ti je bilo bez mene?" Dario nije skrivao emocije: "Nije dobro, stalno sam razmišljao. Nije bilo lako." No, upravo tada Dea je pred kamerama izrekla nešto što je iznenadilo sve: "Dario kad je rekao da ulazi na 'Farmu' ja nisam bila za to, razišli smo se na ne baš dobar način. Cijelo vrijeme sam razmišljala je li me shvatio ozbiljno, bilo mi je teško zbog toga."

Unatoč početnim nesuglasicama, Dea je priznala kako je danas ponosna: "Iako sam bila protiv toga, znala sam od početka da on to može. Mislila sam da će možda odustati, ali sad mi je drago što je išao i ponosna sam na njega." Dirnut njenim riječima, Dario je odgovorio: "Sad mi je lakše jer znam da je uz mene."

