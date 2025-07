Dario ispipava svoje šanse, Ivan mu je saveznik: 'Nju ne slušam ni dva posto'

Dario je pitao Ivana kakva je situacija i zna li što. On mu je odgovorio da ne zna ništa te da je Nikolina netko koga se sluša. "Ja nju ne slušam ni dva posto", istaknuo je.

Otkrio je Dariju da Nikolina i ostali kandidati žele da on i Stjepan budu duelisti. "To sam i ja shvatio. To je logično", rekao je Dario. "Ja neću. Ja ću glasati za Rebeccu", otkrio mu je Ivan.