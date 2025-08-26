Dario iz 'Farme' danas slavi 31. rođendan! Ovo je njegov put od televizijskog braka do pravih zaruka i finala 'Farme'

icon-close

Dario Crnković iz 'Farme' danas slavi svoj 31. rođendan. Na Instagramu je podijelio video montažu lijepih trenutaka iz svog privatnog života, a u videu je napisao: "Najsretniji." Gledatelji ga se sjećaju iz 'Braka na prvu', gdje je pokušao pronaći ljubav s Petrom Meštrić. Iako njihova veza nije potrajala, Dario Crnković ostao je zapamćen kao iskren i karizmatičan kandidat. Danas je ponovno pod svjetlima reflektora, ali ovaj put u znatno drugačijem okruženju. Trenutačno se u 'Farmi' bori za glavnu nagradu od 50.000 eura.

icon-expand Dario, Farma FOTO: Instagram

Publika ga je nakon 'Braka na prvu' dodatno zavoljela kada je otkrio da je pronašao pravu ljubav, tajanstvenu Dalmatinku, izvan televizijskog eksperimenta. Ljubav ga je odvela iz rodne Like u Split, a prije nekoliko mjeseci i do zaruka. Zajedno su objavili i emotivne fotografije na Instagramu, a u opisu stoji kratko i jasno: "Jedna gdje smo se zaručili."

icon-expand Dario, Farma FOTO: Instagram

"Već smo razgovarali o vjenčanju. Bit će kad se dogovorimo, hoćemo li na Plitvicama ili u Splitu", rekao je za RTL.hr.

icon-expand Dario, Farma FOTO: Instagram

Od televizijskog braka do stvarne zaruke, pa sada do blatnjavih čizama, Dario je već zakoračio u najpoznatije seosko imanje u Hrvatskoj i pridružio se novoj sezoni showa 'Farma'. "Odlučio sam se da probam nešto što nikad nisam probao. Nikad nisam imao životinje, osim svinja. Radujem se upoznat taj seoski život", rekao je Dario za RTL.hr prije ulaska, koji je ovaj tjedan ušao i u finale!

