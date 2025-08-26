Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Dario iz 'Farme' danas slavi 31. rođendan! Ovo je njegov put od televizijskog braka do pravih zaruka i finala 'Farme'

Na Instagramu je podijelio video montažu lijepih trenutaka iz svog privatnog života

RTL.hr
26.08.2025 16:23

Dario Crnković iz 'Farme' danas slavi svoj 31. rođendan. Na Instagramu je podijelio video montažu lijepih trenutaka iz svog privatnog života, a u videu je napisao: "Najsretniji."

Gledatelji ga se sjećaju iz 'Braka na prvu', gdje je pokušao pronaći ljubav s Petrom Meštrić. Iako njihova veza nije potrajala, Dario Crnković ostao je zapamćen kao iskren i karizmatičan kandidat. Danas je ponovno pod svjetlima reflektora, ali ovaj put u znatno drugačijem okruženju. Trenutačno se u 'Farmi' bori za glavnu nagradu od 50.000 eura.

Dario, Farma
Dario, Farma FOTO: Instagram

Publika ga je nakon 'Braka na prvu' dodatno zavoljela kada je otkrio da je pronašao pravu ljubav, tajanstvenu Dalmatinku, izvan televizijskog eksperimenta. Ljubav ga je odvela iz rodne Like u Split, a prije nekoliko mjeseci i do zaruka. Zajedno su objavili i emotivne fotografije na Instagramu, a u opisu stoji kratko i jasno: "Jedna gdje smo se zaručili."

Dario, Farma
Dario, Farma FOTO: Instagram

"Već smo razgovarali o vjenčanju. Bit će kad se dogovorimo, hoćemo li na Plitvicama ili u Splitu", rekao je za RTL.hr.

Dario, Farma
Dario, Farma FOTO: Instagram

Od televizijskog braka do stvarne zaruke, pa sada do blatnjavih čizama, Dario je već zakoračio u najpoznatije seosko imanje u Hrvatskoj i pridružio se novoj sezoni showa 'Farma'. "Odlučio sam se da probam nešto što nikad nisam probao. Nikad nisam imao životinje, osim svinja. Radujem se upoznat taj seoski život", rekao je Dario za RTL.hr prije ulaska, koji je ovaj tjedan ušao i u finale!

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'FARME':

Dario Crnković Dario Farma Brak na prvu
Farma

'Ignoriraju nas!' Ivan i Darko otvoreno o povratnicima: 'Nisu više isti ljudi'

Farma

'Krije li se u pobjedniku igre superfinalist?': Uzbuđenjima na 'Farmi' nikad kraja

Moglo bi te zanimati

Dario za RTL.hr o dolasku zaručnice i strategiji za finale: 'Bilo mi je savršeno što sam je vidio'

Tko su kandidati koji se bore za 50.000 eura? Sve što trebate znati o TOP igračima

Stari prijatelji opet zajedno, ali napetost se osjeti: 'Lijepo je vidjeti Davora, ali djeluje suzdržano'

Marinka dosad nismo vidjeli ovako ljutog! 'Vođa snosi svu odgovornost!'

Darijeva zaručnica priznala da mu je zamjerila odlazak na 'Farmu': 'Razišli smo se na ne baš dobar način'

Dario se u 'Farmi' bori za glavnu nagradu, a sve mu cvjeta i u privatnom životu: 'Svadba je iduće godine'