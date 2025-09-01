Dario iz 'Farme' osvojio srca gledatelja, pohvale ne prestaju: 'Ti si neiskvarena duša. Treba nam više takvih osoba na televiziji'

Dario je u 'Farmi' stigao do samog finala, a najteži dio bio mu je upravo osjećaj gubitka kontakta s onima koji su mu najvažniji. U 'Farmi' je stekao brojne prijatelje, a posebno je istaknuo Davora, Manju, Jelenu i Manuelu. Iako nije uspio ući u superfinale, Dario je oduševio publiku koja ga ne prestaje bodriti.

"Budi ponosan na sebe, bio si fer, iskren i pošten", "Žao mi je što nisi pobijedio, ali budi ponosan jer si bio čovjek, a to je najbitnije", "Treba više takvih osoba na televiziji, sve pohvale", "Budi ponosan na sebe jer nisi bio licemjer i bio si radnik", "Dario može samo biti sretan. Ti si jedna neiskvarena duša i pošten radnik. Meni osobno je žao sto nisi pobijedio. Želim ti svu sreću legendo", samo su neki od brojnih komentara na društvenim mrežama.

Podsjetimo, Ivan je pobjednik 'Farme'! Gotovo svi kandidati istaknuli su ga kao favorita, a njihovo se proročanstvo ispunilo.

